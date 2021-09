Joan Reinoso repite cuarta plaza en Tokio tras sufrir una caída

Reinoso, que debutaba en unos Juegos Paralímpicos, comparecía en Tokio como bronce mundial en ruta y campeón contrarreloj. Podios le daban condición de favorito, la cual confirmó realizando una gran carrera, siempre en el grupo delantero.

Pero la suerte esquivó al mallorquín poco después de completarse la primera vuelta, cuando el inquer no pudo evitar besar el asfalto en su intento de no chocar con el colombiano Betancourt –que al final fue bronce–, que se había ido al suelo. Superado en ese momento por varios corredores, Reinoso se reincorporó a la prueba y a base de pundonor inició una remontada que estuvo a punto de darle premio. No fue así y se le escapó el podio por segundos.

«Estoy contento con las piernas que he tenido, pero no con el resultado», explicó el mallorquín en zona mixta tras la prueba. «No he tenido suerte en estos Juegos Paralímpicos. En la crono tuve un problema mecánico y hoy –por ayer– iba detrás del colombiano, ha patinado y nos hemos caído los dos», señaló. «He perdido un minuto en el incidente, he intentado remontar, he pasado a unos cuantos, pero no ha bastado», finalizó.

Adrián Castaño y Xavi Torres Joan Reinoso no fue el único mallorquín en competir en esta jornada en Tokio. El palista Adrián Castaño debutó en los Juegos, en la modalidad de paracanoe KL1200 metros, superando la primera ronda con una cuarta plaza en su serie. El canoísta del RCN Palma deberá refrendar en las semifinales sus aspiraciones de estar en la lucha por las medallas. Esta próxima madrugada también volverá a competir el nadador Xavi Torres, en los 50 metros espalda S4.