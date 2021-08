Joan Reinoso se ha quedado con la miel en los labios. El mallorquín se ha tenido que conformar con la cuarta posición al quedar a 23 segundos del podio en la contrarreloj del ciclismo adaptado de la categoría de triciclos (clase T1-2) en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Reinoso ha sufrido un problema mecánico que ha sido decisivo para quedarse sin medalla. “Las sensaciones en la salida no han sido malas, pero se me ha salido la cadena cuando nunca antes me había pasado, pero es lo que hay, así son las carreras. No es una excusa ni es nada”, ha explicado en declaraciones a la Federación Española de Ciclismo.

El inquer, que había obtenido el oro en contrarreloj y el bronce en la prueba en línea en el reciente Mundial de Cascais, ha lamentado quedarse sin subir al podio a pesar de sentirse con fuerzas. “Es un poco frustrante porque esperaba hacer una mejor posición. Quiero agradecer al cuerpo técnico, ‘staff’ y mecánicos por toda la labor que hacen, que no es poca. Aquí la gente anda mucho y me queda seguir mejorando y entrenando”, ha subrayado.

Reinoso dispone de otra oportunidad para colgarse una medalla en la prueba en ruta. “Voy a intentarlo, el recorrido me gusta bastante porque es exigente y espero que que esta vez no se me salga la cadena ni tener ningún percance. Toca mejorar, pensar en donde hemos fallado y corregirlo”, ha añadido.