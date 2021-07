Pilotades | Alfonso Artabe ficha por el Zemplin eslovaco

El defensa Alfonso Artabe (Palma, 1988) ha fichado por el Zemplin Michalouce de la Súper Liga de Eslovaquia. El exjugador del Mallorca, Atlético Baleares, Manacor, Oviedo, Covadonga y Llagostera, entre otros, emprende una nueva aventura para liderar un proyecto que pretende conquistar la Liga eslovaca.

Sóller: El joven ariete Salva Oliva renueva por el club solleric

El delantero Salva Oliva, formado en el Independiente Camp Redó de Palma, seguirá vinculado al Sóller después de llegar en la pasada edición. Su buen rendimiento y su incansable trabajo han propiciado que el cuerpo técnico del club sigan confiando en el ariete al tener un futuro prometedor.

Independiente: Javi Izquierdo dirigirá a la primera plantilla

El Independiente ha oficializado el fichaje del entrenador Javi Izquierdo para que dirija a la primera plantilla en la próxima Liga. La ilusión es máxima con este técnico, que viene de subir al Son Sardina a Preferente.

Murense: Álvaro Jiménez refuerza el equipo de Tercera División

El Murense ha anunciado que ha fichado al delantero sub-23 Álvaro Jiménez para la plantilla que acaba de subir a Tercera División. Jiménez ha jugado en el Mallorca y Córdoba juvenil Honor y Santanyí de Tercera. «Viene a demostrar que tiene talla para ser un jugador que marca la diferencia en la categoría», dijo el Murense.

Felanitx: Adri Hernández deja Sant Llorenç y se va a Felanitx

El extremo Adri Hernández, que en la pasada edición militó en el Cardassar de Tercera y que ha jugado en el Manacor y Platges de Calvià de la misma categoría, militará en la próxima Liga con el Felanitx de Tercera.

Santanyí: Javi Castedo seguirá como rojiblanco

El jugador del Santanyí de Tercera, Javi Castedo, seguirá en este club una temporada más, será la segunda, después de haber llegado a un acuerdo con la directiva rojiblanca.

Base: Juanvi e Ignacio Robles seguirán con los infantiles del Pla

El Pla de na Tesa ha confirmado que los entrenadores Juanvi e Ignacio Robles seguirán al frente del infantil B para la próxima temporada después de su buen trabajo.

Empresas: El Cuida Tu Cabello se muestra intratable en fútbol-7

El Cuida tu cabello Can Remendón se sitúa líder en solitario de la Liga de fútbol-7 de empresas tras ganar al Renault Arenal Peña Bética (5-1) y al Campos (2-4). Por su parte, el Aficionats Consell logró su primera victoria (2-1) y se coloca segundo a cinco puntos del primero, con un partido menos.

Empresas: Joan Coixet, once goles en tres partidos

Joan Coixet, jugador del Cuida tu Cabello Can Remendón, se muestra intratable de cara al gol. El máximo goleador de la pasada campaña (23 tantos en 14 partidos) demostró no haber perdido su olfato de gol durante la pandemia y ya lleva marcadas once dianas en tres partidos: tres contra el Muro, cinco contra el Renault Arenal Peña Bética y otros tres en Campos.

Son Caliu: Luka Romero entregó los trofeos a los jugadores alevines

La joven estrella formada en las categorías base del Mallorca, Luka Romero, fue el invitado de lujo en la entrega de trofeos del Son Caliu alevín de primer año. Junto a Luka acudió Víctor Lázaro, jugador del juvenil del Mallorca de División de Honor y ex futbolista del Son Caliu de Calvià.