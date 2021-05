Daniela García asalta otro récord: el de España de 1.000 metros sub-23 con solo 19 años

Daniela García subió a lo más alto de la tabla de récords de la categoría sub-23 avanzando a Jacqueline Martín, que en 1996 corrió con el tiempo de 2:44.22. Además, la mallorquina batía el récord absoluto de Baleares en posesión de Natalia Romero con 2:46.10.

Como curiosidad, recordar que el primer atleta balear que batió un récord de España fue el menorquín Teodoro Pons, quien en la fase de preparación para la Olimpiada de Amberes de 1920, en el campo de Armatuste (del Real Unión de Irún), ganó los 1.000 metros con el tiempo de 2:42.6, que en aquel momento fue récord de España absoluto.

La carrera de Nerja, que se pudo ver por streaming, tenía en liza a dos atletas mallorquinas, Daniela García y Joana Maria Rigo, del S’Hostal de Montuïri. En la carrera, en un principio tiró Esther Guerrero siguiendo la estela de la liebre, que venía con las miras puestas en batir el récord de España, comandando la carrera durante todo el tiempo y finalizando con 2:38.58 (el récord de Mayte Martínez es 2:33.06).

Daniela García iba en un segundo grupo, pero a falta de 300 metros comenzó a progresar y a los de 200 metros de la llegada acortó distancias hasta acercarse peligrosamente a Guerrero, acabando segunda con 2:39.66. Tanto Solange Andrea Pereira (2:41.23) como María González (2:43.29), que entraron tras ella, también rebajaron la anterior plusmarca.

Joana María Rigo, que tiene 17 años, compitió a muy buen nivel, finalizando sexta con 2:56.63, que es una de las mejores marcas nacionales de su categoría.

“Empieza a picarme el gusanillo de Tokio”

“Es un orgullo estar en la tabla de récords, que es por lo que se recuerda a los atletas”

La atleta calvianera ha desatado grandes espectativas en el mundo del atletismo con sus últimos resultados. “En estos momentos no sabía cómo me encontraba realmente, era más bien para probar, pero vista la facilidad con la que pasé los 800 metros (2:07) y la fuerza con que finalicé la carrera ya me he hecho ilusiones de medalla en los Campeonatos de Europa sub-23. Y ya empieza a picarme el gusanillo de hacer mínima para la Olimpiada de Tokio, aunque siempre con los pies en el suelo”, ha explicado Daniela García este jueves en declaraciones a Diario de Mallorca.

Cansada después de cinco horas de coche, estaba ya descansando en el CAR de Madrid a las tres de la tarde. “Este récord es un sueño que me da fuerzas para seguir rebajando mis marcas y, sobre todo, es un gran honor y orgullo estar en la tabla de récords, que es por lo que se recuerda a los atletas”, ha asegurado.

“Cuando Esther Guerrero iba tan adelantada en un momento desperté y me dije ‘esta no me coge tanto tiempo’, y le recorté unos cuatro segundos”, ha explicado sobre la carrera la mallorquina.

Curiosamente, todas las atletas corrían con las novedosas zapatillas con plantilla de carbono excepto ella, por lo que su marca es aún más valiosa. La realidad es que se debe a la marca que la viste (New Balance) y aún no se las ha entregado. Lógicamente no puede correr con otras.

Olmedo, sexto en hombres En la misma competición, denominada Desafío de Nerja, se batió el récord absoluto de España a cargo del leonés Jesús Gómez, que con el tiempo de de 2:15.99 rebajó el que ostentaba Fermín Cacho (2:16.13). En la misma prueba corrió el sevillano Manuel Olmedo (ADA Calvià), que hizo una buena carrera y fue sexto con 2:21.14. Olmedo, que entrena a las órdenes de Johny Ouriagly, es el actual recordman de Baleares con 2:18.24.