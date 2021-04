La que fuera elegida como la mejor jugadora del mundo de waterpolo en tres ocasiones, Blanca Gil, regresa a la competición. La waterpolista, que en la actualidad ejerce como nutricionista del Palma Futsal, ha fichado por el Mallorca Waterpolo Club para ayudar al equipo a jugar la fase de ascenso a Primera División.

“Estoy viviendo una felicidad extrema. Es como si volviera a empezar a jugar a waterpolo y más haciéndolo aquí en la isla. Estoy muy ilusionada. Fue todo muy casual, tenía una excompañera de selección que quería llevarme a Tenerife a jugar y me dije que por qué no. Lo hacía para divertirme. Pero sabiendo que estaba la Fundació y conociendo que el Palma Futsal apoyaba al Mallorca cómo no podía venir aquí”, ha resaltado la jugadora pocas horas después de conocerse su regreso a la pileta.

“Ahora mismo llevo cinco años más o menos parada, pero me he cuidado mucho y tengo una fuerza genética muy buena e incluso me he sorprendido de la condición física en la que estoy. Estoy súper contenta. Evidentemente no tengo el mismo peso de antes, estoy mucho más ligera, pero sé que puedo aportar muchísimo. Seguiré jugando hasta que el cuerpo me aguante, sé que podría competir de más seguido. Estoy mirando el presente, para disfrutar el aquí y el ahora. Físicamente me estoy preparando con el equipo e individualmente como puedo, porque tengo compromisos a nivel familiar con niños y trabajo, pero todo es positivo. No tengo ninguna otra idea que subir a Primera y de cara al futuro poder afrontar la temporada que viene en esa categoría”, ha señalado ilusionada Gil, de 37 años.

El Mallorca Waterpolo se convirtió el pasado mes de octubre en el primer club que se benefició del proyecto Connecta l’Esport de la Fundació del Palma Futsal. Precisamente ha sido la entidad de fútbol sala, a través de su director general, José Tirado, quien ha mediado para hacer posible el fichaje de Blanca Gil por el conjunto mallorquín. “Lo que experimentamos es un salto de calidad en el equipo impresionante. Si ya llevábamos una línea ascendente, luchando por subir a categoría Nacional, creo que puede ser el toque definitivo y lo que marque la diferencia”, ha reconocido el presidente del Mallorca Waterpolo, Juan Carlos Gregorio, tras conocerse la noticia.

“Una serie de casualidades y circunstancias que se fueron sucediendo han posibilitado su fichaje. Nosotros empezamos formando parte de la Fundació Palma Futsal y se dio el caso de que Blanca también empezó a trabajar como nutricionista del club. Una cosa llevó a la otra y empezamos a hablar, lo vimos muy factible y no hubo ningún problema. Lo que nos puede aportar es muchísimo en cuanto a la experiencia y saber estar. El nivel que tiene es espectacular. Llevaba unos cuantos años retirada, pero es verla jugar otra vez y te das cuenta que sigue siendo una crack. En los momentos difíciles que se pueden dar en un campeonato, creo que puede ser lo que marque el subir o no a Nacional”, ha destacado el dirigente del conjunto mallorquín.

Por su parte, David Garau, entrenador del equipo, también ha mostrado su satisfacción con la nueva incorporación: “La llegada de Blanca, con su nivel, y lo que ha sido y todavía es dentro del waterpolo, para nosotras es un salto de calidad increíble. Puede aportarnos mucha experiencia. En las anteriores fases de ascenso creo que precisamente nos ha faltado ese puntito de experiencia. Luego también puede aportarnos mucha calidad y puede decantar la balanza hacia nuestro favor. Nuestras posibilidades de ascender con ella suben mucho más. Tener a Blanca es un punto a favor enorme”.

Blanca Gil es una de las mejoras jugadoras de waterpolo de la historia de España y líder de una generación de jugadoras que situó el waterpolo nacional en el escaparate de los éxitos conseguidos a lo largo de los últimos años. Fue nombrada la mejor jugadora del mundo en tres ocasiones (2005, 2007 y 2008) y consiguió ser la máxima goleadora europea en dos temporadas consecutivas (2007 y 2008) siendo la estrella de la mejor liga del mundo de waterpolo, la italiana, en la que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional. Logró dos títulos de Euroliga con el Catania y fue subcampeona de Europa con España en 2008 en una selección que sembró la semilla de los éxitos que llegaron después y en la que destacó junto a jugadoras como Jennifer Pareja.

Blanca Gil se retiró en 2015 con 31 años aunque reapareció hace tres para jugar la Copa de Grecia en la que fue su última experiencia. Desde que se retiró de la alta competición, Blanca Gil vive en Mallorca y se ha especializado en la nutrición deportiva ayudando a deportistas profesionales y olímpicos. El pasado mes de febrero se incorporó al Palma Futsal para encargarse de la nutrición de los jugadores y desde entonces colabora con el club en esa faceta y supervisa todos los aspectos referentes a la nutrición de los deportistas. Ahora compaginará esa función y su trabajo con los entrenamientos y volver a competir.