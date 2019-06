La afición del Atlético Baleares recibe a su equipo antes de la final frente al Mirandés

El Baleares no estará solo ante el Mirandés. La afición ha recibido al conjunto de Mandiola a su llegada a Son Malferit. Se espera un lleno absoluto durante el encuentro y los jugadores han podido sentir el aliento y el empuje de los suyos ante la final que tiene esta tarde (18.00 horas, IB3) ante el conjunto burgalés.



Los futbolistas de Mandiola necesitan un 3-0 y no encajar para remontar ante el Mirandes, debido al 2-0 cosechado en la ida. El conjunto balearico deberán realizar un encuentro perfecto para lograr darle la vuelta a la eliminatoria y poder celebrar un ascenso a Segunda División 56 años después. Sin Alberto Villapalos y Rovirola, pero recuperando a Kike López, el Baleares tiene ante sí la oportunidad de hacer historia tras una temporada prácticamente perfecta, donde no ha conocido la derrota en todo 2019.





?? ¡Ambientazo para recibir al equipo!



???? Hoy lo daremos todo pic.twitter.com/e9FoQx0vIh — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) June 30, 2019

