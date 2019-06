El Atlético Baleares tendrá que remontar en Son Malferit

El Atlético Baleares tendrá que tirar de orgullo, cabeza, piernas y corazón para dar la vuelta a la eliminatoria ante el Mirandés (2-0). El conjunto blanquiazul cayó en Anduva y se complica el ascenso a Segunda División. Pese a que las oportunidades y el dominio del esférico tuvieron, casi todas, el color blanquiazul por bandera, Matheus, a la media hora de juego, y Álvaro Rey, al filo del descanso, menospreciaron al rival y dejaron encaminado su regreso a la división de plata.

Las bajas de Rubén y Kike López por lesión las suplió Manix Mandiola con una zaga inédita, con Rodri Cuenca en el lateral diestro, Villapalos y Vallori en el eje de la defensa y José Peris en su posición natural en el flanco izquierdo. La otra sorpresa del once fue la presencia de inicio de Pedro Ortiz. La perla balearica sustituyó a Marcos de la Espada, que tras su discreta participación en los play-off, presenció el encuentro de inicio desde el banquillo.

El Baleares saltó sobre el césped de Miranda con el objetivo de traerse de vuelta un resultado positivo y alejar los miedos que ya habían generado los empates a cero en Santander y Melilla en los partido de la ida. De cabeza Nuha Marong en el minuto 1, a la cruceta Fullana en el 3 o peinada por Vallori al cuarto de hora de juego€ El recital de ocasiones tenía un único color, el blanquiazul, pero las intentonas no fraguaron.

El Mirandés tomó presencia en el campo con el paso de los minutos y empezó a mostrar su valentía y ambición, sobre todo alentados por un Paris que fue un auténtico dolor de cabeza por la banda diestra. Precisamente de sus botas nació la jugada del primer tanto burgalés. El lateral pamplonés recorrió el flanco protegido por José Peris sin que nadie lo detuviera y, tras llegar a la línea de fondo, centró al interior del área para que Matheus rematara a placer. El jarro de agua fría llegaba a la media hora de juego.

No agachó la cabeza el conjunto mallorquín. Lo intentó el equipo de Manix con un disparo desde la frontal firmado por Canario, pero el balón se marchó por la línea de fondo. No merecía tanto castigo el conjunto blanquiazul, pero por si el 1 a 0 no fuera suficiente, en el 41, Matheus sorprendió con un disparo de espléndida factura, desde fuera del área, que se encajó en la escuadra de la portería defendida por Carl Klaus, imparable para el guardameta germano pese a la estirada.

Al paso por el descanso, Mandiola no tardó en barajar sus cartas y asumir riesgos. Sorprendió el eibarrés sentando a Canario y dando entrada en su lugar a Hugo Díaz. En una estrategia claramente ofensiva, Marcos de la Espada sustituyó a Pedro Ortiz sobre el terreno de juego.

El Baleares siguió intentándolo, con un Fullana infatigable, un Marcos muy dinámico y un Nuha irreconocible, falto de la verticalidad de otras tantas ocasiones. El paso de los minutos fue acabando con las esperanzas blanquiazules, mientras el Mirandés daba como bueno el resultado y centraba su trabajo en perder tiempo sobre el terreno de juego.

El 2 a 0 en contra es peligroso, pero no letal. El conjunto blanquiazul se encomienda a su feudo para dar la vuelta a la eliminatoria el próximo domingo. Son Malferit dictará sentencia.



Ficha técnica:

Mirandés: Limones, París, Kijera, Odei, Sergio, Antonio Romero, Rodrigo (Carlos Julio, min. 73), Álvaro Bravo, Matheus (Claudio, min. 88), Guridi (Cerrajería, min. 81) y Álvaro Rey.

Atlético Baleares: Carl, Rodrigo, Peris, Vallori, Villapalos, Rovirola (Marcos, min. 63), Fullana, Canario (Hugo Díaz, min.58), Samuel, Pedro Ortiz y Nuha Marong (Adri Hernández, min. 81).

Goles: 1-0: Matheus (min. 30), 2-0: Álvaro Rey (min. 41).

Árbitro: Calderiña Pavón (Comité catalán).

Tarjetas amarillas: Sergio (min. 1), Rovirola (min. 8), Villapalos (min. 28), Peris (min. 83), Marcos (min. 87)

Tarjetas rojas: No hubo.

Incidencias: Ida de la tercera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda División.