Jennifer Connelly: "He dejado de hacer distinciones entre cine y televisión"

Jennifer Connelly empezó su carrera como actriz a lo grande, a las órdenes del maestro Sergio Leone en 'Érase una vez en América' era la niña espiada por el joven Noodles, encarnado en su versión adulta por Robert De Niro. A lo largo de las cuatro décadas posteriores, la hemos visto exhibir magnetismo y crecer en sutilezas y matices en proyectos de lo más variados, tanto mainstream como de pequeño presupuesto. Por su papel en la popular 'Una mente maravillosa' consiguió tanto el Oscar como el Globo de Oro a la mejor actriz secundaria.

Desde esta semana podemos verla en la serie 'Materia oscura' (Apple TV+), 'thriller' de ciencia ficción sobre quiénes somos y todas las versiones de nosotros mismos que un día pudimos ser. Connelly es la esposa de un físico atómico y profesor universitario, encarnado por el gran Joel Edgerton, al que una mala noche arrastran a una realidad paralela. Hablamos con la actriz de 'Dentro del laberinto' sobre un proyecto con todavía más esquinas secretas; tantas que, de hecho, igual es mejor no leer esta entrevista hasta después de haber devorado los dos capítulos que se estrenan el miércoles.

'Materia oscura' es una serie sobre los caminos que no cogemos, las decisiones que no tomamos, los futuros que rechazamos. No sé si usted suele dar muchas vueltas a las grandes decisiones vitales ya tomadas. ¿Reflexiona mucho, o demasiado, sobre el pasado y los futuros perdidos?

A veces cavilo demasiado sobre las cosas más pequeñas [ríe a carcajadas]. Lo más pequeño, absurdo y tonto que se pueda imaginar. Lo reconozco y me hace sentir culpable. Pero, en cambio, no es algo que me pase con las decisiones importantes de la vida. Supongo que porque no tengo derecho a quejarme. Soy afortunada de estar donde estoy y soy consciente de ello.

Esta es solo su tercera serie en más de cuatro décadas de carrera. ¿Alguna vez tuvo dudas sobre la televisión como buen camino a segur? ¿Se ve o se veía esencialmente como actriz de cine?

Hace tiempo que he dejado de hacer distinciones entre cine y televisión. Se están haciendo un montón de grandes cosas en la tele: tantos buenos guiones, tantos directores y actores de cine trabajando en series… Ahora solo me concentro en el proyecto, en el material que tendría que trabajar y en los colaboradores que podría tener.

En este nuevo orden no extraña que Jennifer Connelly pueda pasar del segundo mayor blockbuster cinematográfico de 2022 ['Top Gun: Maverick'] a una serie de 'streaming'.

Es que creía que tenía mucho potencial para ser divertida, emocionante y entretenida. Me intrigaba el mundo alrededor del que giraba y quería ver de cerca cómo se daba forma a algo así. Su uso del concepto del universo alternativo es muy inteligente. Se sirven de él para, básicamente, explorar un largo matrimonio y hacer una especie de repaso de todas las dudas, todos los remordimientos, todas las quejas, todas las pérdidas que han tenido impacto en esa pareja.

Digamos que es un drama conyugal disfrazado de 'thriller' revientamentes. Desde la perspectiva de su personaje, la pregunta inicial más importante parece: ¿conozco a la persona con que estoy durmiendo?

Sí, es cierto, es como una historia doméstica contada del modo más espectacular. Narrar algo así a través de un dispositivo de ciencia ficción me parece una gran idea. Es una forma fantástica de visualizarlo. Diría que nunca antes había visto algo similar.

¿Fue divertido hacer de versiones distintas del mismo personaje? ¿O, en cambio, se indignó un poco y llegó a plantearse pedir un aumento de sueldo, dada la multiplicidad de sus tareas?

[Ríe]. En realidad fue divertido. Cuando trabajaba en la segunda Daniela, disfruté pensando qué aspecto habría tenido la misma mujer de no haber perdido a un hijo, de no haber decidido casarse, de haber seguido soltera a su edad y haberse convertido en una exitosa artista visual. Casi todas las otras versiones de mi personaje hacen apariciones muy breves; a menudo son cosa de una escena o un pequeño vistazo. En muchas se marcan las diferencias solo a través de cambios externos. Otras se acercan bastante a la versión original, la que conocemos en los primeros episodios, la Daniela esencial.

¿De qué clase de referencias habló con el creador, Blake Crouch, o el director principal de la serie, Jakob Verbruggen ['The fall', 'House of cards', 'Black mirror']?

Pasamos muy poco tiempo con el primer Jason y la primera Daniela. Debíamos conseguir que el espectador creyera conocer a esta pareja en tiempo récord. Recuerdo que hablamos bastante sobre la presentación de los personajes de Anne Archer y Michael Douglas en 'Atracción fatal'; cómo en muy pocos minutos estás empapado de la domesticidad del matrimonio.

'Materia oscura' es una historia doméstica contada del modo más espectacular. Narrar algo así a través de un dispositivo de ciencia ficción me parece una gran idea

¿Se dejó aquí arrebatar por la visión de un creador, igual que seguramente con Darren Aronofsky en 'Réquiem por un sueño' o Todd Field en 'Juegos secretos'?

Lo que me atrapa es, como decía antes, una combinación de cosas. Cada proyecto es distinto. En este caso, la historia era divertida, y también me gustaba Joel Edgerton como actor y creí que sería interesante trabajar a su lado. A veces es la visión de un cineasta, pero también puede ser, simplemente, un personaje, aunque no esté segura sobre el proyecto en conjunto. Te la juegas un poco si el papel es bueno. Es raro el caso en el que una película o una serie tiene todo lo que quiero. Pero no hay problema; te arriesgas porque hay suficientes aspectos que te parecen atrayentes.

Parece sentir una gran conexión en el fantástico. Hizo terror con Dario Argento ['Phenomena'], fantasía con Jim Henson ['Dentro del laberinto'] o ciencia ficción 'noir' con Alex Proyas ['Dark city']. También ha probado suerte con los superhéroes, como en la reivindicada 'Rocketeer' o la 'Hulk' de Ang Lee.

Es cierto, pero en realidad me interesan toda clase de películas. Tampoco creo que busque el cine fantástico de forma consciente. Solo me acerco a las ideas que me atraen y a los cineastas con estilo propio.

Curiosamente, algunos de los otros proyectos de género en que ha estado involucrada también tienen "dark" en el título [el original de 'Materia oscura' es 'Dark matter']: no está solo 'Dark city', también está el remake de 'Dark water'.

Lo sé, lo sé, es curioso [risas]. ¡Espero que sea mi amuleto de la suerte!

Suscríbete para seguir leyendo