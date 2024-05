Wes Peden, en el Circaire d'Alcúdia: «Los malabares y las montañas rusas tienen muchos elementos en común»

La «paciencia» y la «creatividad, usada para destacar a través de la técnica», son dos de las virtudes que debe reunir un gran malabarista. Lo dice Wes Peden, considerado uno de los mejores del mundo en el arte de los malabares, como se anuncia en el festival Circaire de Alcúdia, donde este sábado presentará su espectáculo Rollercoaster (montaña rusa), en el Auditori d’Alcúdia a partir de las 20.30 horas (entrada 10 euros).

Malabares ultramodernos y pop-punks

Rollercoaster es un solo de una hora de duración en el que Wes Peden se vale de malabares ultramodernos y pop-punks para hablar sobre cómo encontrar el equilibrio entre la libertad y la seguridad. «Es un espectáculo con muchas ideas diferentes de malabares, conceptos teatrales y argumentos inspirados en el mundo de las montañas rusas. Creo que los malabares y las montañas rusas tienen muchos elementos en común, ambos utilizan el impulso para hacer que las cosas se muevan a través de diferentes caminos. La vía utiliza el impulso y la gravedad para hacer que el tren dé vueltas sobre sí mismo y haga diferentes giros y vueltas. Yo también uso la gravedad y doy forma a la trayectoria de las pelotas alrededor de mi cuerpo, o a diferentes palos que voltean de diferentes maneras», explica Peden, quien presentará «un montón de nuevos malabares juguetones, ceremoniales, sorprendentes y divertidos», en definitiva, «una carta de amor al mundo de las montañas rusas que creo que todo el mundo disfrutará y encontrará algo que le sorprenda».

La pasión de este norteamericano afincado en Suecia por el mundo de los malabares le viene de su niñez. «Mi padre también era malabarista, y lo sigue siendo. Me enseñó muchos trucos y siempre me apoyó. Cuando tenía 11 años empecé a actuar con él e hicimos unos 100 espectáculos al año durante mucho tiempo, antes de mudarme a Europa. Soy originario del norte del estado de Nueva York, pero me mudé a Suecia cuando cumplí 18 años para ir a una universidad de circo, donde estudié malabares y artes circenses durante tres años. Entrené muy duro todos los días y no sólo entrené en técnica, en mejorar mis habilidades, sino que también practiqué formas de inventar nuevos trucos y componer rutinas y espectáculos. Así es básicamente como he logrado llegar a donde estoy hoy», relata.

Peden recomienda a los más pequeños adentrarse en el arte de los malabares. «Se necesita muy poco para empezar. Es algo muy accesible. Basta un par de naranjas o enrollar unos calcetines, o conseguir unas viejas pelotas de tenis para probarlo. Es una forma de arte muy divertido».

Se le anuncia en Alcúdia como el mejor malabarista del momento. ¿Se siente cómodo con esa etiqueta?

Para mí, hacer malabares es una forma de arte. Y, ya sabes, es raro que la gente diga: "este es el mejor pintor del mundo o este es el mejor bailarín del mundo". Realmente aprecio que la gente admire mi habilidad y creatividad en lo que hago. Me siento muy halagado, pero el malabarismo no es algo que tiene que ser visto de esa manera. Creo que a menudo la gente lo pone en primer plano sólo para asegurarse de que la gente está interesada en venir a ver lo que hago. He trabajado duro toda mi vida desde que tenía cinco años para desarrollar mis habilidades. Así que soy bastante experto, pero cuando actúo no intento demostrar que soy muy bueno en lo que hago. Intento ir más allá y expresar algo más con mi técnica.

Wes Peden actúa este sábado en Alcúdia / .

¿Cómo se convierte uno en uno de los malabaristas más admirables del planeta?

¿Qué nos puede contar sobre el espectáculo que presenta en Mallorca?

Es un espectáculo llamado RollerCoaster y es un espectáculo con muchas ideas diferentes de malabares, conceptos teatrales y argumentos inspirados en el mundo de las montañas rusas. Los malabares y las montañas rusas tienen muchos elementos concretos en común, ambos utilizan el impulso para hacer que las cosas se muevan a través de diferentes caminos. La vía utiliza el impulso y la gravedad para hacer que el tren dé vueltas sobre sí mismo y haga diferentes giros y vueltas. Y yo también uso la gravedad y doy forma a la trayectoria de las pelotas alrededor de mi cuerpo, o a diferentes palos volteados de diferentes maneras. El mundo de las montañas rusas puede inspirarme muchas cosas, muchas formas nuevas de mover nuevos objetos, como tubos largos y transparentes que puedo enrollar alrededor de mí para hacer que las bolas rueden a través de ellos, y hacer combinaciones literales de malabarismo en la montaña rusa. También hay muchas cosas en el mundo de las montañas rusas, como la seguridad o el miedo, o las diferentes formas en las que puedes sentirte en el parque que han inspirado diferentes historias a lo largo del espectáculo. Así que hay un montón de nuevos malabares juguetones, hay malabares ceremoniales, hay malabares sorprendentes y divertidos en el espectáculo. Creo que es realmente una carta de amor al mundo de las montañas rusas, creo que todo el mundo disfrutará y encontrará algo que le sorprenda.

¿Cómo se le reveló su pasión por este arte?

Me inspiro muy fácilmente, y puedo ver muchas formas en las que diferentes cosas a mi alrededor conectan con los malabares. Así que empecé a hacer malabares de niño para hacer lo que hacía mi padre, y me pareció una actividad divertida. Pero creo que mucha gente que empieza a hacer malabares en un momento dado pierde gradualmente el interés. Por suerte, tengo mucha curiosidad por todo tipo de objetos, como por ejemplo... ¿cómo podría hacer malabares con una mesa y una botella de vino en una silla? ¿O qué pasaría si utilizara un abanico y pelotas de ping pong o burbujas en un cactus, o lo atara a palos de golf? Así, cuando tire uno, puedo tirar del otro palo para recuperarlo.Soy una persona curiosa. Cuando veo skateboarding o ideas en collage o montañas rusas, siempre intento traducirlas en mi cabeza a cómo puedo usar las ideas de ese mundo en los malabares, así que eso mantiene mi pasión por los malabares.

¿Qué recuerdos guarda de su primera actuación?

La primera actuación que recuerdo fue cuando tenía siete años. Actué en un colegio para niños de guardería, y creo que hice unos 5 o 6 minutos con diferentes objetos, haciendo malabares con pelotas de diferentes tamaños y aros y mazas y haciendo diabolo y devil stick, rollerball, cosas así. Recuerdo que me sentí como si fuera un show and tell, en el que no estaba tratando de impresionar a nadie con lo que podía hacer. Solo pensaba, mira estas cosas geniales. Mira esto. Creo que esto te interesará. Siempre me han gustado mucho los malabares, y pensé que es una forma de arte muy subestimado o pasatiempo o actividad y, siempre estoy emocionado de compartirlo con la gente. Y creo que eso ya lo sentía de niño, quería mostrarle a la gente lo más divertido que había descubierto y esperaba que otras personas lo hicieran y experimentaran la misma alegría que yo.

¿Por qué recomendaría a un niño el arte de los malabares?

Creo que es una gran actividad para centrarse en el momento presente en el que realmente tienes que prestar atención a lo que la gravedad y el tiempo están haciendo juntos. Como, vale, esta pelota va exactamente hacia allí. No puedo pensar en lo que me preocupa, o en la situación que acaba de suceder, tengo que estar exactamente aquí para concentrarme en dónde van estas pelotas y poner mis manos debajo de ellas. Antes de eso, caen al suelo. También es algo muy accesible. No es nada caro, ya sabes, coger un par de naranjas o enrollar unos calcetines o conseguir unas viejas pelotas de tenis para probarlo. Y es muy seguro. Puedes hacerlo por tu cuenta. Hace falta muy poco para empezar. Y puedes hacer literalmente miles y miles de trucos con malabares. Hay un montón de tutoriales en YouTube, por lo que es muy accesible, muy divertido.

¿Cuál es la esencia de todas sus actuaciones?

Diría que es intentar compartir la alegría que siento por el mundo y todas las cosas curiosas, sorprendentes, divertidas y maravillosas que veo a través de la lente de los malabares.

Además de la técnica, ¿qué otras virtudes crees que debe poseer un gran malabarista?

Los malabaristas que yo considero grandes, todos son muy, pacientes y se comprometen a aportar su singularidad a sus malabares, haciendo malabares con ideas que a nadie más que a ellos se le ocurrirían. Y tienen la paciencia de hacerlas realidad y llevarlas al mundo, de forma que otras personas puedan verlas y disfrutarlas. Así que creo que tener creatividad y usarla para destacar a través de tu técnica, sí.

¿Qué papel juegan las redes sociales en su trabajo?

Al principio, YouTube era una plataforma muy importante para mí, en la que publicaba muchos vídeos de malabares. Como un objetivo en el que podía poner nuevos trabajos, no como, vale, voy a hacer un nuevo vídeo el mes que viene con todos estos trucos, y sería emocionante para mí intentar encontrar todos los mejores trucos que pudiera y filmarlos y editarlos juntos en algo para compartir con el mundo de los malabares, que me había inspirado tanto por los vídeos que otras personas habían publicado. Era una forma de devolver algo a la comunidad. Y también después de pasar por el trabajo de hacer esos vídeos, tendría todos estos nuevos trucos que podría utilizar como ingredientes para mis próximos espectáculos. Creo que con el paso de los años, como he hecho tantos vídeos y la gente de todo el mundo me ha conocido gracias a ellos, la gente que los ve habla con otras personas en festivales, que reservan circos y cosas así, y mi nombre empieza a ser conocido incluso antes de que empiece a hacer giras internacionales. YouTube ha sido una gran herramienta para mí en ese aspecto.

