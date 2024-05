Buika y Kiko Navarro prometen «una fiesta» en su primer concierto juntos en Mallorca

La cantante y compositora Buika y el DJ y productor Kiko Navarro han llegado a un punto en sus carreras en el que pueden arriesgar con proyectos diferentes y hacer música para disfrutar. Así han concebido el concierto que el 6 de julio ofrecerán en el Quarter General Luque de Inca, a las 22 horas.

Amigos desde hace muchos años, esta colaboración entre los dos se empezó a gestar a finales de los 90. «Ahora es el momento de sacarlo con la seguridad de que va a impactar», ha explicado ella durante la rueda de prensa que se ha celebrado este jueves en el Auditorium de Palma.

Ni es una sesión de DJ, ni un concierto de Buika, es un híbrido concebido para que sea una fiesta" Kiko Navarro

El concierto de Inca seguirá la estela del que dieron el pasado noviembre en Barcelona. «Una fiesta para bailar de principio a fin» y «diferente a lo que hace Buika, porque es música electrónica», ha manifestado el DJ. «Pasarse toda la vida haciendo lo mismo suena más a condena que a diversión», ha añadido ella al respecto.

De esta relación musical han surgido canciones como Soñando contigo, Mama calling o El silencio, canción compuesta en 2010 pero que se ha publicado recientemente. Kiko Navarro avisa a quienes vayan al concierto de Inca: «Ni es una sesión de DJ, ni un concierto de Buika, es un híbrido concebido para que sea una fiesta».

Su compañera en este proyecto se define como «una nota libre» a la que no le da miedo probar con diferentes estilos. En Inca, ha dicho, harán una «fusión de música electrónica con música orgánica». En este concierto, además, contarán con dos coristas, un percusionista, un trompetista y con Santiago Cañada al trombón. Su intención es actuar con músicos locales.

Me pongo más nerviosa tocando en Mallorca que tocando en el Carnegie Hall de Nueva York" Buika

La cantante ha confesado que le «emociona muchísimo» actuar en Mallorca: «Intenté hacer mi carrera desde aquí, pero ese saltito a la isla es matador. Cada vez que vengo aquí disfruto muchísimo. La isla ha cambiado mucho, pero sigue siendo la misma perla, el mismo tesoro».

Y aunque asegura que a estas alturas de su carrera no experimenta nervios antes de una actuación, sí siente que cantar en la isla es diferente: «Me pongo más nerviosa tocando en Mallorca que tocando en el Carnegie Hall de Nueva York, a mí eso no me impresiona, lo que me impresiona es tocar aquí, porque, aparte, Mallorca siempre ha sido un lugar muy musical y los mallorquines tienen un conocimiento natural de la música, de las artes en general, que va más allá de lo ordinario. El mallorquín sabe lo que es música, sabe diferenciar entre lo bien hecho y lo mal hecho».

Letras constructivas

En cuanto a la evolución de sus letras, el contenido de las canciones, «es muy importante comunicarse bien, es muy importante para las personas que lo que escuchan que les embellezca por dentro, y esa belleza se la llevan en la cabeza», ha comentado la compositora. Para Buika, cantantes, músicos, periodistas, escritores, bailarines, entre otros, son miembros de un «ejército por la paz». «Ahora mismo el ejército por la guerra está haciendo muy bien su trabajo, de hecho hay guerras por todas partes, lo están haciendo de puta madre. ¿Nosotros qué estamos haciendo?», se ha cuestionado. «No estamos haciendo nuestro trabajo, lo digo con todos mis respetos. La cuestión es que nuestro trabajo es muy importante y el mundo lo necesita más que nunca. Las letras son las que hablan de cómo nos sentimos, de cómo nos sienten los demás y hoy en día creo que es muy importante que las letras sean constructivas, que ayuden a construir nuestros países, porque la final, una sociedad con una cultura sana es una sociedad con un corazón sano y son cosas que hoy día hacen mucha falta», ha reflexionado. «A nosotros nos escuchan, tenemos una herramienta muy poderosa en las manos y es imprescindible que empecemos a actuar de verdad, utilizando el instrumento de la música como reivindicación, para reivindicar una sociedad más pacífica, más abierta, más tolerante», ha añadido.

El concierto de Inca comenzará a las 22 horas y los dos músicos han querido dejar claro que la suya es una propuesta para todos los públicos. Además, después está prevista una After party, con DJ, entre ellos el propio Kiko Navarro, que se prolongará hasta la madrugada.