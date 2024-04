Marina de Cabo: «El ‘balconing’ no podía faltar en un poemario de piscinas»

Las piscinas dan mucho juego pero pocos han buceado en su «azul mentiroso» en un poemario. Marina de Cabo se ha sumergido en ellas para reflexionar de forma metafórica sobre su identidad en Deixar de fer peu (No hacer pie en la versión castellana) y luego ahogarla y centrarse en piscinas ajenas. Son las tres partes en que se divide el Premi Joan Alcover Ciutat de Palma, publicado a las puertas de Sant Jordi y que será presentado en el casal cultural Pere Capellà (Algaida) el día 27. En el fondo de algunos de los 46 poemas repartidos en Aeròbia, Anaeròbia y Altres apnees se ven «intersecciones, historias que se cruzan», cuenta la autora, además de guiños a la actualidad local, como Piscina d’hotel (Magaluf). «El balconing no podía faltar en un poemario de piscinas siendo yo mallorquina», bromea.

Respecto a los citados vasos comunicantes, pone el ejemplo del poema Blue, inspirado en la película con el mismo título en francés y «donde Juliete Binoche nada en la piscina Pontoise, en la que Jacques Cousteau realizó las pruebas de la escafandra. Por eso aparece al final», afirma De Cabo. «Las referencias en esta parte del libro son como el efecto que se produce cuando uno se mete en el agua y se desdibuja el cuerpo», añade enlazando con la primera parte, debido a que allí busca su identidad «observando cómo se descomponen las partes del ‘yo’ bajo el agua por la refracción de la luz y el movimiento del agua», tal como especifica quien dedica su primer poemario a los veranos de su infancia y su familia, «que no se hunde».

"Mucha sangre"

Aunque fuera del agua parece que el ‘yo’ se recompone, Marina de Cabo no logra encontrar su identidad, por lo que «termina ahogada, aniquilada. Por eso en la segunda parte del poemario hay mucha sangre», no solo en el balconing. «Está claro que una piscina es un espacio lúdico, pero también deben ser concebidas como lugares peligrosos», según corroboran diversos poemas y deja entrever en Cromatisme del naufragi, donde los versos son siete códigos Pantone precedidos simplemente por un epígrafe de Agatha Christie.

El jurado del Ciutat de Palma valoró entre otros aspectos que es un poemario «innovador», pero la autora no lo ve tan experimental. «Puede que sea un poco distinto porque parte de una sensación, no de una idea o visión, es decir, la de meterte en una piscina en plena canícula y experimentar muchas cosas allí dentro que te acaban llevando a reflexiones y pensamientos más profundos. Además, estamos en Mallorca y no hablo del mar. Ya lo hacen otros», indica sobre el germen del poemario, que escribió durante dos veranos inspirándose en dos piscinas municipales.

Sequía

«Soy una gran defensora de estos espacios públicos frente a la cantidad de piscinas privadas existentes. Es un problema enorme debido a la sequía que se nos avecina y de la que parece que aún no somos conscientes». De Cabo avanza lo que podría llegar a ocurrir en la isla al recordar en un poema que en la California de los años 70 el gobierno prohibió llenarlas por la sequía que sufrían.

Las piscinas ajenas de la última parte del poemario y sus usuarios también le causan «sensaciones, emociones, atracciones», como el nadador olímpico Mark Spitz, la artística piscina de Henri Matisse en el hotel Regina, en la que nadó el escritor Boris Vian la mañana antes de morir, las del Chateau Marmont y Sunset Boulevard. «Hay muchas piscinas que me gustan y se han quedado fuera», ya que las referencias culturales son innumerables. «Igual que a un autor puede inspirarle el cielo, el mar o el movimiento del pelo, también puede hacerlo un libro, un cuadro o película», como le ocurre a ella. Así lo ha plasmado en Deixar de fer peu y el jurado lo ha premiado por su calidad.