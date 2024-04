Un disco a título póstumo: el último deseo de Víctor Uris

No entonaré un blues, aunque me invade el dolor y el lamento, y mucho menos cantaré, porque ya me lo dijo él en el estreno de Rock&Press, hace ya casi 20 años: “Sois muy malos pero me río mucho con vosotros”. Víctor Uris siempre fue de cara, se acercaba sonriente, dispuesto al parlamento y a concederte alguna confesión. “No me interesan estos festivales, los respeto pero no me gustan”, me dijo el pasado mes de julio, en plena vorágine festivalera, esa que azota a la isla cada verano, “yo me quedé en el Selva Rock”.

Se multiplican las muestras de cariño en las redes sociales

A Víctor tampoco le gustaban las despedidas. La de estos días no se la esperaba nadie. Las redes sociales no dejan de lagrimar y son muchas sus amistades que le dan el último adiós: Daniel Higiénico, Pau Mas, Alberto Laosa, Tom Montero, Pere Joan Martorell, Vicenç Borràs, Luis Ortas, Miquel García, Felip Munar, Jaime García Soriano, Llàtzer Méndez, Jaume Bergas y un larguísimo etcétera que se reunirá este viernes en Son Valentí, entre las 18 y las 20 horas, para arropar a su viuda, Silvia Schnut.

Palma llora a su armónica y suena el último blues, el d’en Víctor. En Cort resuena el De lado a lado, con los políticos despistados y medio entonaos, y en Alexander Fleming, su plaza, la del Capitol, retiran la placa para colocar su nombre, ahora que ya no está entre nosotros. Dicen que le han visto entre los Gigantes, en medio de Toni Reynés y Pau Donés. Como Tachenko, el eterno pívot de la URSS, Uris también fue un Gigante, una estrella, como demostró tantas veces con su querida Big Mama, o como aquella vez con el León, el de Belfast, Van Morrison, a quien teloneó no solo una, sino hasta dos veces en el Auditorium de Palma, nuestra Cúpula del Trueno.

Víctor Uris, con su primer disco en solitario, 'De lado a lado' / Maria Angels Fius

Su primer disco en directo

No hace falta nacer en la capital de Irlanda para ganarte al público. Desde la periferia de Palma Víctor se metió al respetable en la butxaca. Siempre divertido, escucharle era un placer, no solo en el escenario. Nuestro pionero del blues se nos va pero nos deja un último regalo: un disco a título póstumo que el sello Blau, con el que siempre estuvo a gusto, le publicará próximamente con el título de ‘Víctor Uris & Pedro Riestra. En directe/Live’.

Será su primer disco en directo que vea la luz, una paradoja para un músico que acumula cientos y cientos de conciertos a sus espaldas, y responde a un último deseo del desaparecido armonicista, que trabajó en este proyecto hasta sus últimos días, ya ingresado en el Hospital Sant Joan de Déu de Palma. “Vengan más tarde, esto es más importante”, les decía a los enfermeros que entraban en su habitación para atenderle. La grabación es “increíble”, según Miquel Àngel Sancho, y se realizó de modo casero, con Pedro Riestra a la guitarra, con un iPad, sin que Uris se diera cuenta, en un plano fijo. “No me gusta que me graben, me despisto”, protestaba en cuanto veía una cámara. Cuando Victor revisó aquella grabación, la consideró “perfecta, incluso canto bien”, soltó con su habitual sentido del humor. Entre los títulos, temas que tocó infinidad de veces pero que nunca grabó, como una versión del Summertime que le pareció al intérprete sublime: “Nunca me sonó tan bien”, reconoció. El tracklist también incluye I don’t Know why (canción de Pedro Riestra que da nombre a uno de sus discos), así como algún tema de Ray Charles, Earl Hooker, Charlie Musselwhite...

“Nos pidió que lo publicáramos, sabiendo que no llegaría a ver el disco físico. Y nos pidió que respetáramos fielmente el contenido musical. Quería que sonara crudo y natural, que no tocáramos nada, ni siquiera los ladridos de perros y las gallinas que se oyen de fondo. Ya estamos trabajando en el disco, con Mateu Picornell al frente. En la grabación también participan Jaume Rigo, como técnico de sonido, y Jaume Nadal, que baila y toca la guitarra. Tiene una duración de más de 60 minutos y la idea es publicarlo en formato digital, con una tirada de cedés”, anuncian desde Blau.