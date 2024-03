Un libro para explicar el regalo de la vida

Llega un momento en que todo padre y toda madre explican a sus hijos cómo llegaron al mundo. La curiosidad infantil y el derecho a saber cuáles han sido sus orígenes, propician que se dé esta conversación. Pero no todos los padres van a contar la misma historia

Es el caso de la periodista y escritora Carme Moreno, autora del libro infantil L’elefanta que volia ser mare (Salvatella, 2024) un volumen que acaba de ver la luz con ilustraciones de Feliu Renom y que fue presentado el 21 de marzo en el Espai Caramulls con diversas actividades como el cuentacuentos a cargo de Maria Barceló.

Moreno relata la historia de U y Nil una pareja de elefantes que no pueden cumplir con su deseo de ser padres y recurren a la ovodonación para hacerlo posible. «Tuve menopausia precoz a los 31 años, por lo que no pude ser madre con mis propios óvulos. Pensé que, una buena manera de contarle a mi hija sus orígenes, era a través de un libro» explica la autora. De hecho, la idea primigenia del libro surgió mediante el juego entre madre e hija.

Moreno, piensa que la pequeña Aina ya ha interiorizado cómo llegó a la vida y se muestra convencida de que «se le tiene que decir que tiene una madre genética. Siempre es mejor ser sincera, después de todo no es algo negativo». Así, a través de U conocemos que ante una situación así surgen emociones como la ansiedad, tristeza y frustración, pero también que es importante aceptar que no siempre los deseos se cumplen y que, aun así, se puede ser feliz.

Lo que comenzó como una historia íntima entre madre e hija, fue creciendo hasta el punto de plantearse la edición. Para ilustrarla Carme Moreno recurrió a Feliu Renom, con quien ya había colaborado en otros proyectos. Para Renom también fue su primera incursión en la literatura infantil y su debut trabajando mano a mano con una guionista. Aun así, las aportaciones de Renom han sido determinantes para dar forma definitiva al libro: «Mi primera versión tenía un toque más dramático y Feliu sugirió que introdujera toda una parte más didáctica en la que se habla de la concepción en general».

«Hubo tres incentivos que me hicieron aceptar este trabajo», dice el dibujante, «hasta hace ocho años ejercí la medicina por lo que no me sentiría incómodo tratando este tema. También conocía de cerca la fecundación artificial porque hace 30 años mi mujer y yo recurrimos a ella». Por último Renom menciona el gusto por explorar un nuevo campo. Para el ilustrador, con este trabajo, aprovechan «la expresividad del cuento para explicar la reproducción, que ha variado mucho, por lo que hay una necesidad cada vez mayor de tratar estas cuestiones»

El trabajo entre ambos artistas ha sido fluido con aportaciones de uno y otro lado. Así, fueron tomando algunas decisiones conjuntas: si el dibujo sería realista o no, si serían explícitos o no, qué otros personajes intervendrían en la historia... Tanto Moreno como Renom celebran que la historia haya interesado a una editorial y esperan que el cuento llegue a las escuelas, pero también a los centros de reproducción asistida, como una ayuda para explicar y comprender el regalo de la vida.

