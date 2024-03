Un concert molt delicat

El concert que presenta avui horabaixa la Simfònica a l’Auditòrium de Palma (20h), està format per dues obres grans: El concert per a piano de Grieg i la Setena Simfonia de Bruckner. La sessió serà dirigida per Christoph Koncz i tendrà com a pianista convidada Lise de la Salle.

De l’obra del compositor alemany podem comentar que segueix els patrons de gairebé totes les seves partitures simfòniques i que beuen d’alguns elements que va introduir Beethoven: un inici delicat que condueix a una gran explosió sonora, en el llarg primer moviment i un molt sentit Adagio, amb melodies llargues que se succeeixen.

De l’obra de Grieg podem dir que, a part de ser valorada per Liszt, conté alguns elements que el compositor va agafar de la música popular del seu país, com els ritmes de la dansa springar o les harmonies d’un violí característic de noruega, el hardanger, que a més de les quatre cordes habituals en té unes altres que vibren per simpatia a través dels harmònics que neixen quan sonen les que sí que es freguen amb l’arc.

El concert, que fou compost en un moment emocionalment difícil del compositor, ja que havia perdut una filla, va ser estrenat el 1868, quan Grieg tenia 25 anys.

Si bé el primer i el tercer moviments són alegres i moguts, el segon l’Adagio, és d’una bellesa immensa. Tot ell es mou dins una atmosfera encisadora, creada a partir d’una introducció orquestral llarga, però que condueix a una de les entrades del piano més commovedores de la història de la música. Aquest Adagio és, sens dubte, sublim; dels que, una vegada escoltats, queden en la memòria per sempre.

