Sara Regal: «Busco dar uso o salida coherente a materiales de desecho»

Camper, Camper Lab, Vitra, E15, Frame y Madrid Design Festival son algunas de las marcas con las que ha trabajado la artista gallega Sara Regal, que también ha colaborado con la artesana Idoia Cuesta y expuesto en galerías como Vasto colaborando con el estudio de arquitectura Mesura. En su taller investiga materiales y prácticas sostenibles aplicadas a objetos y espacios a través de métodos intuitivos con un enfoque experimental hacia los materiales con una fuerte influencia del color y la expresión artística. Tras cursar un máster en ECAL, completó una residencia de diseño en Hong Kong y, después, se mudó a Mallorca donde actualmente reside, experimenta materialidades y produce piezas hechas a mano. En estos momentos, está inmersa en la creación de Sant Francesc Flower Market 2024, el mercado de flores efímero de Sant Francesc Hotel, que este año celebra su quinto aniversario.

Reciclaje, reutilización o sostenibilidad son conceptos en boga en estos momentos en prácticamente todos los sectores, destacando su importancia en el trabajo de Regal. «Son el eje de mi trabajo. Todos mis proyectos suelen nacer de la necesidad de dar uso o salidas de forma coherente a materiales de desecho. Intento mantener la ciclicidad de los materiales en ellos. Si, en cambio, el proyecto parte de otra base, incorporo técnicas y materiales sostenibles al máximo posible durante su desarrollo».

Para esta artista una parte capital de su proceso creativo es la investigación que a menudo conlleva implementar un método experimental cada vez que afronta una nueva serie de trabajos. El mejor sitio para crear y aislarse del mundo exterior sin demasiadas influencias es la naturaleza, el eternamente inspirador, entorno rural de Mallorca. «Siempre intento empujar y desarrollar los procesos un poco más, incluso si es uno ya implementado. Veo cada proyecto, sea un objeto o un espacio, como una oportunidad para mejorarlo y empujar la experimentación», comenta y añade: «Siento que es un privilegio disponer de un taller propio, rodeado de olivos, en el corazón de la isla. Crear en este entorno no solo es inspirador, me hace ser más consciente de cómo producir de manera coherente con el medio ambiente».

Con motivo de la quinta edición de Sant Francesc Flower Market de este año, surge la colaboración con Sara Regal en una iniciativa que a su vez celebra la vinculación del espacio con el arte contemporáneo. «Sant Francesc Hotel quería hacer algo muy especial y por su vínculo con el arte contemporáneo surgió la oportunidad de crear una instalación que llevase el mercado a otro nivel. Tras una serie de reuniones decidimos plantear una instalación que celebrase el recorrido de estos cinco años a través de unas esculturas para flores trabajadas con elementos de residuo. Cuando me explicaron el concepto inicial del quinto aniversario del mercado, que pone el foco en el arte contemporáneo, en la experimentación y en la evolución que ha vivido desde 2019, enseguida fue un sí», explica la artista sobre una instalación sobre la que adelanta lo siguiente: «Será una instalación que mezclará dos cosas que me encantan: la experimentación material y las flores. Se podrán ver cinco esculturas realizadas con materiales recuperados en las que se experimenta con distintos métodos de creación. Se podrá ver un juego de texturas, colores y flores. Además, algo que me encanta es que las flores van a ser entregadas en un envoltorio muy especial y circular que el hotel ha encargado a Tatiana Sarasa, que ha teñido sábanas recuperadas del hotel con tintes naturales extraídos de bellotas de encina, reseda o cochinilla canaria. De manera que con pigmentos botánicos y orgánicos que bañan las sábanas reutilizadas, vuelven a las flores y las abrazan en un gesto doblemente circular».

Esta muestra invita al diálogo entre el arte contemporáneo para que los espectadores puedan contemplar la belleza y la fragilidad de la naturaleza, dentro del concepto que surge en la simbiosis creada para esta instalación, y el arte floral contemporáneo.