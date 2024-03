Dones compositores i més

Si les obres de dones compositores és, encara avui, tristament desconeguda, què podem dir de les obres per a orgue escrites per dones? Doncs per ajudar a donar a conèixer aquestes partitures, la setmanal sessió d’Els Matins de l’orgue a l’església d’Alaró ens proposa per avui (11.30h) un programa amb peces de Fanny Mendelssohn, Maria Teresa Agnesi i Carlotta Ferrari, a més d’un Preludi i Fuga de Bach i una Improvisació feta per l’organista Miquel Bennàssar sobre el Romanç de na Cecília.

També avui horabaixa i en el Teatre Mar i Terra de Palma, la companyia de dansa Mariantònia Oliver presenta un espectacle sobre la identitat, programat entorn del Dia de la dona. La cita és a les 19 hores.

Una hora més tard i en el Teatre Xesc Forteza, el Festival Paco de Lucía Mallorca presenta a Antón Cortés, un artista de setze anys que ha sabut crear estil propi dins el flamenc.

Per avui i demà tenim l’oportunitat de poder escoltar la música d’una altra compositora, Matilde Escalas, ja que a Can Tàpera i l’Auditori de Porreres respectivament, es presenta el concert de la seva obra inèdia, a càrrec de l’actriu Paloma Navarro, el tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco. Les dues sessions estan programades per les 19 hores.

També avui dissabte i demà diumenge, a les 17 hores i a l’Auditòrium de Palma, el musical Hakuna matata, basat en la història d’un altre musical, El rey león.

I ja de cara a dilluns, una cita amb Studium en el Conservatori (20.30h). El grup, dirigit per Carles Ponsetí oferirà, acompanyat al piano per Andreu Riera, un repertori romàntic, amb lieder i balades de Robert Schumann, Clara Wieck, Fanny Mendelssohn, Johannes Brahms, Hugo Wolf i Anton Bruckner. A més dels cantaires de la formació coral, la soprano Raquel Ribas tendrà algunes intervencions solistes. Com és habitual, mitja hora abans del concert, Mercè Pons farà una xerrada introductòria al programa musical.