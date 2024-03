Anegats anuncia su retirada definitiva

Cuando uno pronuncia la palabra Anegats es difícil dejar de tararear el tiru-rí-quac-quac es missatge és clar, un tema que desde la ilusión de un grupo de amigos de Son Servera logró instaurarse en la memoria colectiva, un single que 20 años después sigue más actual que nunca. Cantan que la carretera no acaba mai pero el viaje de la emblemática banda serverina pone punto final. La formación se disuelve. Sí, este verano será el último llenando verbenas en una gira de despedida de su público más fiel. Dos décadas después de su primer disco Illenc cierran «un círculo vital».

Anegats bajará de los escenarios tras su última gira por las verbenas de los pueblos, su máxima bandera y su gran éxito porque con la honestidad que tanto les caracteriza lograron una auténtica hazaña: hacerse un hueco en las verbenas de los pueblos con sus propias canciones hasta el punto de que es muy difícil imaginarse un verano sin Anegats. De hecho, la conquista de la banda de rock en catalán más longeva es tal que los grupos de versiones versionan sus temas. No hay verano sin Anegats, pero este 2024 será el último en el que sus seguidores se entregarán con toda su alma a entonar como si no hubiera un mañana Cada nit és sa millor, Tramuntana, Paraula de senyor o Avui va de bo. Se dice pronto pero el legado que deja Anegats son 100 canciones, diez discos, 20 años sobre los escenarios, 350 conciertos y, sobre todo, grandes amistades.

La banda serverina se fundó en 1994 pero no fue hasta 2004 cuando editaron su primer disco Illenc con És missatge és clar como gran single. Ahora, 20 años después, presentarán una nueva versión como sus a esta emotiva y sentida despedida de su público, una despedida que continuará con su décimo disco que llegará en mayo y una gira en una decena de pueblos de Mallorca. «En 2014 ya dijimos que era un punto y aparte. La gente no lo entendió. No es un farol. Va en serio. Anegats baja de los escenarios», se sincera Pep Álvarez.