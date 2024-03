El dibujante Bartolomé Seguí «saca brillo» a ‘Malaherba’ de Jabois

Convencido de que le podía «sacar más brillo» a la novela Malaherba del periodista Manuel Jabois, el historietista mallorquín Bartolomé Seguí se ha encargado de la adaptación y la recreación en viñetas de esta obra con la que su autor lanza un mensaje: «A los niños no se les puede proteger del placer y el sexo».

Ahora el protagonista de revivir a Mr. Tamburino y Elvis, los dos niños protagonistas del ahora cómic con el mismo nombre (Salamandra Graphic), es el historietista mallorquín Bartolomé Seguí (Palma, 1962), que reconoce que «nunca» había leído una novela de Jabois.

«La propuesta de este libro me la hizo en 2021 Salamandra, cuando estaba inmerso en Boomers. y el tema me gustaba. Luego me leí la novela, me gustó mucho y pensé que le podía sacar brillo y más jugo del que le había sacado Manuel», afirma entre risas.