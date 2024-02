El festival literario Febrer Negre incidirá este año en la realidad de la escena de un crimen, con las conferencias de expertos en el campo forense, policial y del Derecho. Ramona Solé, Xavier Álvarez Llaberia, Luis García Jambrina, Victoria González Torralba y el mallorquín Sebastià Bennàsar son los autores invitados a la XIV edición (del 17 al 24 de febrero), que por la falta de colaboración del Ayuntamiento de Palma ha tenido que renunciar al ciclo de cine negro, uno de sus pilares, según han explicado sus organizadores, Francesc Sanchís y Glòria Forteza-Rei.

“Hemos cubierto un poco nuestras expectativas de lo que queríamos hacer, confío en que el próximo año sea mucho mejor”, ha comentado Sanchís sobre esta edición, en la que el Ayuntamiento de Palma ha limitado su ayuda a prestar la Biblioteca Joan Alcover. Por parte de Cort, el coordinador general de Cultura, Fernando Gómez de la Cuesta, presente en la rueda de prensa celebrada en la librería Quars, ha asegurado que la falta de colaboración se debe a una "falta de coordinación por ambas partes”. Este recorte en la ayuda municipal ha supuesto la supresión de las proyecciones de películas de género negro, uno de los pilares del festival, ha explicado el organizador. “Nosotros dependíamos del Ayuntamiento, nosotros no tenemos los medios, poner una película en un lugar que no está adaptado para el cine no era lo ideal”, ha añadido Sanchís.

El programa de esta edición

La propuesta de este año, han destacado este martes los libreros organizadores gustará tanto a los amantes de la novela negra como a los estudiantes de Derecho, ya que contará con las conferencias El género negro como herramienta docente para investigadores, a cargo de Ingrid E. Sánchez Díez, doctora en Derecho; La realidad en la escena del crimen, con Consuelo Pérez, directora del Instituto de Medicina Legal, y Marcos Ramos, policía judicial-guardia civil especialista en criminalística, y la presentación del libro El confident, de Xavier Álvarez Llaberia, miembro de los Mossos d’Esquadra y profesor en Máster en Investigación Criminal y Análisis de la Conducta Criminal.

La XIV edición de Febrer Negre comenzará este sábado, 17 de febrero, a las 10 horas, con un itinerario guiado por Joan Carles Palos cuyo título es Els crims reals de Palma.

Febrer Negre sí cuenta con apoyo institucional de la UIB, del Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Literària y de adhesiones privadas como las de Hipercentro y Innside by Melià. La vicerrectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, Magdalena Brotons, ha destacado el esfuerzo realizado por los organizadores del festival por sacar adelante esta iniciativa durante 14 años y ha reafirmado el compromiso de la Universitat por “acercar la cultura a la sociedad”. En ese sentido, el edificio de sa Riera acogerá la conferencia inaugural de Sánchez Díez, el próximo martes, 20 de febrero.

Además de las presentaciones literarias, se ha programado una actividad con el docente José Juan Guijarro sobre la novela negra con ojos de estudiante de secundaria, en la que se proyectará el booktrailer Ojos de agua de la alumna Alba Bestard, un trabajo sobre la obra de Domingo Villar, participante en Febrer Negre en 2020.