Orgues i dansa, amanit tot amb ensalades

Per avui dissabte tenim dues propostes musicals amb l’orgue com a protagonista. Per encetar el cap de setmana podem anar a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró, a l’orgue de la qual Miquel Bennàssar oferirà el tradicional concert setmanal. La cita és a les 11.30h.

Una mica més tard, l’horabaixa i a Santa Creu de Palma (20.30h), segueix el Cinquè Festival Internacional d’orgue amb Arturo Barba, catedràtic del Conservatori de València. En el programa ens trobarem amb obres de Pachelbel, Buxtehude, Mendelssohn, Bach i fins i tot Philip Glass. Entremig, a la sala Mozart de l’Auditòrium de Palma, el musical per a tota la família, La família Madrigal. Sessions avui i demà a les 17h. Per demà diumenge i seguim a l’Auditòrium però a la sala Magna (18.30h), l’espectacle de dansa Rhythm of the Dance amb la Companyia Nacional de Dansa d’Irlanda. També demà i una hora abans (17.30h), a l’església de Sant Domingo d’Inca, Art Vocal Ensemble presenta Ensalades, o la música divertida del Renaixement, la seva producció número 27. Una mescla de cançons enllaçades amb textos musicats per dos compositors espanyols: Mateu Fletxa el Vell i Joan Brudieu, els màxims exponents d’aquest gènere, el de les Ensalades. Llorenç Gelabert dirigirà la funció, que comptarà a més del cor d’Art Vocal Ensemble, amb l’Ensemble d’Ítaca i Sabela Oliver com a narradora.