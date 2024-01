Maria Escalas i Bernat, Premi Ciutat de Palma de novela en catalán: «Para una autora como yo, sin padrinos, este galardón supone un gran impulso»

Maria Escalas i Bernat, nacida en Campos en 1969 y residente en Catalunya, «tengo el domicilio fiscal en Barcelona y el emocional, en Mallorca», ha ganado el Llorenç Villalonga de novela en catalán con A la seva ombra, libro centrado en la figura de Matilde Escalas (Palma, 1870-1936), una mujer moderna y creativa que fue «silenciada».

Relación con Santiago Rusiñol

«La mía es una novela sobre una historia real de una joven de Santanyí, Matilde Escalas, que se fue a estudiar música a Barcelona a finales del XIX. Allí conoció a Granados, Albéniz, Pedrell… y parece ser que fue amante de Santiago Rusiñol, y se fue a vivir a Montmartre. Fue una mujer muy importante en los círculos culturales de la época, pero hay un momento en la vida en el cual desaparece. Vuelve a Santanyí, y ya no sabemos prácticamente nada de ella», cuenta Maria Escalas i Bernat, quien aclara que no hay ningún vínculo familiar entre ambas.

La escritora campanera, al conocer esta fascinante historia, se preguntó: cómo es posible que Matilde Escalas pasara de la efervescencia de Montmartre a un pueblecito de Mallorca de principios del XX. «Cuanto más investigaba sobre ella descubría que tenía lados oscuros», apunta.

Dos tramas

A la seva ombra presenta dos tramas: una es la de Matilde Escalas, que va a Montmartre y conoce a Toulouse-Lautrec, Erik Satie y otros personajes de aquel célebre París; la otra está ambientada en la época actual y muestra a una estudiante que está investigando su figura y se pregunta «qué ha pasado y por qué no sabemos nada de ella».

El jurado ha destacado la «prosa valiente» de Escalas i Bernat, quien recuerda que Matilde fue «una mujer a la que se silenció, lo que hace que en mi novela también esté silenciada y no hable en ningún momento».

«Como hay muchos personajes que hablan —añade— yo me he adaptado a cada personaje. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán era una mujer muy culta con una prosa muy rica, y cuando habla en la novela usa un lenguaje muy culto y rico. Satie, por su parte, hablaba de modo bastante errático, y así lo hace en la novela; mientras que Mossèn Alcover lo hace con un catalán muy culto… Ha sido un trabajo muy interesante que me ha gustado mucho, el de poner voces diferentes, que cada personaje hable de un modo distinto».

Espera repetir el éxito que logró con 'Estimada Mirta'

La autora, que en esta novela ha podido cultiva su otra pasión, la música, de la que no puede desligarse, espera repetir el éxito que logró con su anterior libro, Estimada Mirta, novela sobre una familia de mallorquines establecidos en la convulsa Argentina del siglo XX. «Escribirla me enseñó el valor de la constancia, el trabajo diario de la hormiguita. El oficio del escritor es constante, silencioso», afirma.

La lengua catalana, en peligro

«Este Ciutat de Palma es el galardón más importante en mi carrera. Estoy muy agradecida al jurado y al ayuntamiento, por haber convocado este premio en catalán. Para una escritora como yo, que no tengo padrinos, recibir este galardón me da una alegría muy grande y supone un impulso enorme», subraya. «Me gustaría que se hablara de mi premio desde una visión exclusivamente literaria», añade. No obstante, agrega:» Quien niegue que la lengua catalana está en peligro es que no vive en un mundo real».