‘Artificios’, una celebración «de la capacidad humana de imaginar» y del mundo fantástico

El escritor Gabriel Bertotti y el ilustrador Alejandro Blasi, ambos argentinos residentes en Mallorca, presentarán el próximo día 27 de enero en Món de Llibres (Carrer Major, 7, Manacor) el libro de relatos ilustrados Artificios, con el componente fantástico como protagonista.

Este trabajo a cuatro manos surgió «espontáneamente, casi sin proponérnoslo, como un juego» y viene marcado por «la libertad que nos dimos para hacerlo», señala Blasi. «Y no sólo estamos muy contentos con lo que hemos hecho, sino que, además, nos divertimos mucho durante el proceso, que al fin y al cabo es lo que importa», añade.

Bertotti, autor de libros como Margen cínico o Luna negra, define Artificios como «una mezcla entre azar e imaginación» y subraya la amistad como motor de esta alianza con Blasi: «Una amistad fundada en el cariño y en la crianza. No se sale indemne de la cultura argentina de los setenta y de los ochenta. Toda la oscuridad y toda la luz de un mundo imaginario incrustado en la más cruda realidad».

Fascinación por la literatura fantástica

«Si bien hace muchos años que vivimos en Mallorca, al ser argentinos hemos bebido de las mismas fuentes en nuestra adolescencia y juventud. Así que compartimos muchas referencias culturales, entre las que podríamos resaltar nuestra fascinación por la literatura fantástica, el cine de ciencia ficción y cierta mirada periférica y no convencional de las cosas», agrega Blasi.

A diferencia de lo que suele ser habitual, escritor e ilustrador han invertido el proceso lógico al trabajar juntos, es decir, en este caso «primero fueron hechas las ilustraciones y Gabriel las usaba como disparadores de sus relatos. Cada uno trabajó en compartimentos estancos y sin saber lo que el otro haría. De esa manera logramos que el libro fuera una entidad autónoma, que fue tomando vida propia casi a pesar nuestro», explica el ilustrador.

«Me gusta decir que Artificios es un monstruo bicéfalo. Y de ese concepto tomé la idea para la portada, en la que se ve un autómata siamés. Cada uno de los dos cuerpos que lo forman es uno de nosotros. Uno pinta y el otro escribe. Ambos lo hacen compulsivamente y totalmente abstraídos del mundo que los rodea. Me parecía una buena síntesis de lo que hemos hecho», reflexiona.

Bertotti no tiene dudas: «Alejandro es un adelantado que pinta con los ojos cerrados y yo me limito a seguir sus huellas caminando hacia atrás y narrando todo lo que brilla cuando nadie mira».

Toques de terror y detalles de humor negro

Artificios aborda diferentes vertientes de la literatura y el arte fantástico. Hay mucho de ciencia ficción, toques de terror (inclusive alguna pincelada gore), cada tanto matizados por algún detalle de humor negro e inclusive con un final esperanzador. «Todo aquello de lo que hubieran hablado junto a una chimenea en una noche de tormenta, Kafka, Borges, Vonnegut y Philip K. Dick», apunta Bertotti.

«Hacer arte fantástico es lo más parecido a jugar que he encontrado en mi vida. Es una sensación absolutamente lúdica. Considero que el libro es una celebración de la capacidad humana de imaginar. Imaginamos mundos posibles y de esa manera reflexionamos sobre éste. Es una manera de sobrellevar con cierta elegancia la incertidumbre de la existencia», asegura Blasi.

Blasi y Bertotti ya trabajan en una segunda entrega, de las que el escritor da algunas pistas: «Queremos invertir el proceso creativo en un próximo libro que ya está escrito pero no ilustrado. Intentando que los dibujos estén tan integrados con el texto que formen un enigmático tapiz tan vivo como los corazones de los lectores entusiastas y creativos».

Dos autores con una larga trayectoria

Alejandro Blasi lleva años publicando desde Mallorca, adonde llegó hace más de dos décadas. En el 2000, con unas pocas maletas y muchos gustos musicales, desde el rock al heavy metal pasando por el bolero y la música tradicional, aterrizó en el Llevant junto a su colega Diego Blanco. Ocho años después nacía Babel, que se estrenó en el mercado discográfico con Last Day on the Beach, un álbum de catorce temas con los que demostraron dos cosas: versatilidad instrumental y deseo de aprender.

La música siempre la combinó Blasi con la ilustración.Uno de sus últimos trabajos lo presentó el año pasado: un homenaje al célebre dibujante Bernie Wrightson, un clásico del cómic gótico, con la recreación de una de sus obras maestras, Frankenstein.

«No me considero un escritor», confesó a este diario hace unos meses, tras ser premiado por un relato de ciencia ficción en un concurso organizado por Zenda Libros, portal de literatura impulsado por Pérez-Reverte. «Escribo, sí, pero no le dedico el tiempo que por ejemplo le dedico a la música o a la ilustración, que son mis maneras de ganarme la vida. Sin embargo escribo desde siempre».

Bertotti, por su parte, siempre ha tenido la literatura como principal pasión, junto al cine, otra de sus debilidades. En 2021 publicó Historia de Los Angeles (Sloper), libro compuesto por ocho cuentos y una novela corta tributo al thriller y al Hollywood de los años dorados.