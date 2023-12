El TribuFest, el Festival Musical Familiar a Mallorca, celebrará su segunda edición el próximo 1 de junio de 2024, en el Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx, de 11 a 23 horas, con un cartel, todavía abierto, del que destacan nombres como los de The Tyets, Xiula o Siamiss Djs.

Esta segunda edición espera superar el número de asistentes de la primera, cuando 2.500 personas acudieron a Felanitx el pasado 1 de julio para ver las actuaciones de Dàmaris Gelabert, el Circ Bover y Xanguito, entre otros. Las previsiones de SeeTickets, empresa especializada en la comercialización de entradas, es de unas 5.000 personas para este 2024, lo que supondría duplicar los espectadores respecto al año anterior.

Potenciar la creatividad de los más pequeños

El TribuFest está pensado para el público adulto e infantil, con una «banda sonora inmejorable» y una oferta complementaria que incluye talleres creativos, espacio para bebés, diversidad de espectáculos artísticos, zonas de descanso y zona de street food. «Se trata de acercar la buena música a los más pequeños, potenciar su creatividad y fomentar la educación musical y artística de una forma lúdica y dinámica», anuncian desde la organización.

El Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx, un recinto de 14.000 metros cuadrados con un aforo máximo de 5.000 personas, contará con diferentes escenarios y diferentes espacios creativos. Durante todo el día se combinarán actuaciones musicales en el escenario principal y otras actuaciones en escenarios complementarios además de espectáculos itinerantes, pasacalles y representaciones de circo. También habrá cuentacuentos y se instalará una ludoteca permanente de madera, un carrusel ecológico y talleres.

Primeros artistas confirmados

Entre los artistas ya confirmados, porque el cartel definitivo todavía no se ha dado a conocer, destacan cuatro nombres: The Tyets, Xiula, Siamiss DJs y el Circ Bover.

Los primeros, el dúo de Mataró The Tyets, formado por Xavier Coca y Oriol de Ramon, están batiendo todos los récords con más de un millón de oyentes mensuales. Son disco de platino y su música urbana se ha hecho con un lugar entre las principales listas de éxito y de ventas desde la publicación de Èpic Solete y, sobre todo, con el single Coti x Coti, un auténtico pelotazo en clave de reguetón y sardana. «Nos queda mucha guerra por dar. Vienen muchas cosas por ahí y aprovecharemos la ola», declaraban hace unos meses en una entrevista.

Xiula, por su parte, es un grupo de música familiar. Su último trabajo, Babynova, apuesta por la diversidad de estilos y presenta unos temas con un punto más de adulto, como son la muerte, la sexualidad, la enfermedad o las frustraciones. La banda ha cosechado varios éxitos, como el logrado con Rispect, una canción contra el bullying con una base fresca y trapera. En activo desde 2014, cuando se estrenaron con Donem-li una volta al món, cuentan con seis álbumes publicados y hits como Verdura i peix.

Siamiss Djs es el tercer nombre confirmado. La propuesta sonora de estos DJs residentes en la sala Razzmatazz de Barcelona está enfocada a grandes y pequeños y We can be Superheros! es una materclass pensada para que los niños aprendan los diferentes estilos musicales que han marcado época y las canciones que han sido banda sonora de muchas generaciones.

La perspectiva educativa y pedagógica y una mirada respetuosa hacia la infancia y al fomento de la creatividad a través del arte y la cultura son pilares sobre los que se sustenta el TribuFest. También hay que destacar su entrega a la sostenibilidad y la sensibilidad social, de ahí que colabore en algún proyecto social que trabaje con jóvenes.