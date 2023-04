Con la vista puesta en Cataluña, donde hay experiencias similares y son un éxito de participación, y a sabiendas de que es un concepto novedoso y único en Mallorca, llega a la isla el primer festival musical familiar, el TribuFest. Una jornada de conciertos de música de diferentes estilos, para grandes y pequeños, acompañados de una oferta complementaria que incluye talleres, espectáculos de circo y zonas de descanso. Del cartel destacan nombres como los de Dàmaris Gelabert, Xanguito y el Circ Bover, entre muchos otros. La cita, el 1de julio, de 11 a 22 horas, en el Parc Municipal de Sa Torre, en Felanitx, con un aforo máximo de 8.000 espectadores y precios a partir de 22 euros.

Carlota Socias Puyol, miembro de la organización, ha explicado hoy en la presentación celebrada en el Espai Xocolat, que el festival contará con diferentes escenarios y espacios creativos, y que durante todo el día se combinarán actuaciones musicales en el escenario principal con otras actuaciones en escenarios complementarios además de algún pasacalles, representaciones de circo y diversos talleres. También habrá una ludoteca permanente de madera y otra hecha con material reciclado de hierro, y un carrusel ecológico. “En Mallorca faltaba un concepto de festival como este. Hemos soñado alto pero valdrá la pena. El TribuFest está pensado para los niños, y constará de zonas para jugar, correr, con muchas sombras y espacios habilitados, agua gratis, talleres pedagógicos que fomentarán la creatividad, cuentacuentos, food tracks y algunas sorpresas. No nos aburriremos”, ha asegurado.

Última gira de Dàmaris Gelabert

La compositora, cantante y pedagoga especializada en música infantil Dàmaris Gelabert, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en YouTube, viajará a Felanitx dentro de la que será su última gira, la de la despedida. «Luego haré una pausa de forma indefinida, no sé si volveré. Quiero dedicarme a la producción y la composición», ha aclarado. En el Parc de Sa Torre actuará acompañada de The Grow Up Singing Band, en la que figuran dos de sus hijos, y un grupo de bailarines. «Será un show con mucho ritmo», ha asegurado.

El Circ Bover será otro de los grandes protagonistas. Su responsable, Tià Jordà, ha recordado que «a los niños siempre se les ha dejado de lado en los festivales» y que detrásdel TribuFest, con su «propuesta famliar», hay «un esfuerzo grande por reconvertir el formato y dirigirlo a ámbitos más grandes».

El fin de fiesta, con Xanguito

Por su parte, Joan Muntaner, el líder de Xanguito, ha avanzado que su actuación estará centrada en el «espectáculo de Eufòria, que hace dos años que rodamos», y tendrá lugar al final del día: «Haremos el fin de fiesta y meteremos un poco de caña».

El cartel también incluye a Centimets & family Band, Lali BeGood, Siamiss Djs y Monkey Doo.

Precio de las entradas

Las entradas a precios reducidos hasta el 1 de mayo están fijadas en 22 euros (individual), 59,40 euros (familias 3 personas), 70,40 euros (familias 4) y 82,50 (familias 5). A partir del 2 de mayo las tarifas los precios serán de 26,40 euros (individual) y 72,60, 88 y 99 (familias 3, 4 y 5 personas, respectivamente).