La Fundació Sa Nostra organiza, con la colaboración de CaixaBank, el tradicional Concert Solidari de Nadal que transformará la majestuosa iglesia de Santa Eulàlia de Palma en un escenario mágico el próximo viernes, 22 de diciembre, a las 19.30 horas. Las voces del Cor de la Fundació Sa Nostra y las de los Blavets de Lluc se fusionarán en un recital único, con parte del repertorio interpretado de manera conjunta.

La recaudación de este concierto se destinará a Zaqueo, una asociación que cumple 25 años de vida atendiendo en su comedor social a personas en riesgo de exclusión. La entrada-donativo del recital es de 10 euros y se podrá adquirir el mismo 22 de diciembre, antes del inicio del concierto, en la iglesia de Santa Eulàlia de Palma. También se podrá conseguir con venta anticipada en Ca’n Tàpera, sede de la Fundació Sa Nostra (Carrer de Ca’n Tàpera, 5, Palma) de lunes a viernes, de 10.30 h a 13.30 h o a través de Bizum (dígits ONG 08610).

Para quienes quieran colaborar pero no puedan asistir, se ha habilitado una Fila 0: ES33 2100 8408 1613 0023 8607.

El presidente de la Fundació Sa Nostra, Gabriel Lladó, ha animado a los ciudadanos “a participar y colaborar en esta causa noble. El Concert Solidari de Nadal se convierte en una plataforma para la acción solidaria, en la que cada contribución se transforma en un gesto significativo para ayudar a los que más lo necesitan”. Lladó ha remarcado que “desde la Fundació Sa Nostra seguiremos apoyando experiencias como esta para contribuir en la valiosa tarea de asociaciones y entidades sociales de nuestras islas en la construcción de un mundo más inclusivo y justo”.

Programa musical

El Cor de la Fundació Sa Nostra, dirigido por Francesc Bonnín, abrirá el concierto con fragmentos de Magnificat de Johann Pachelbel. Acto seguido interpretarán la cantata Puer natus in Betlem de Michael Praetorius y Niño Dios D’amor Herido, del siglo XVI del compositor español Francisco Guerrero. Seguidamente, el Cor interpretará Glory to God in the highest de Randall Thompson, Alegria del Circ du Soleil y Have yourselfs a Merry Little Christmas de H. Martin y R. Blane.

Por su parte, el cor de la Escolania de Lluc iniciará la segunda parte del recital interpretando una selección de la obra Tres motets Opus 39 de Felix Mendelssohn. Después, Goig de Nadal y Anem a Betlem, petita suite de Nadal con arreglos de Baltasar Bibiloni. Finalizarán su repertorio con Dalt el cel els àngels y Veniu tots els homes. Estarán dirigidos por Ricard Terradas y acompañados al piano por Rafel Riera.

Las dos formaciones vocales finalizarán el concierto con Santa Nit del compositor Franz Gruber.