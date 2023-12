Música per a un final de pont

Per aquest cap de setmana de final de pont, podem recomanar alguns concerts. Per exemple, el que cada dissabte ens ofereix l’organista Miquel Bennàssar a l’església d’Alaró. En el programa, obres de Buxtehude, Praetorius, Bach i una improvisació sobre aires nadalencs. La cita és avui a les 11.30 del matí.

Mitja hora més tard i a Can Tàpera de Sant Agustí(12h), el grup Diabolus i musica ens proposa encantar-nos amb la música, ja que estrena el seu nou espectacle M’en-canta i que té la música vocal i coral com a protagonista. Coneixent la trajectòria del grup, segur que es tracta d’un concert familiar prou interessant i que segur podrà ser portat a escoles i centres culturals.

Ja de cara l’horabaixa i a l’Auditori de Peguera (18h), un musical sobre el conte dels músics de Bremen, a través d’una producció de Nacho Vilar.

Seguint en musicals, a l’Auditòrium tenim dues propostes, una a la sala Mozart i l’altra a la Sala Magna: La Bella i la Bèstia (17h) i Los fantasmes de mi casa (18h), respectivament (avui i demà).

A Porreres, a l’Auditori (21h), el compositor i saxofonista Perico Sambeat ens sugereix, amb el seu trio, una sessió de jazz que segur pagarà la pena.

Per a demà diumenge, el plat fort és a les 20h a Monti-sion de Pollença, lloc en el qual Art Vocal Ensemble presenta Ensalades, o la música divertida del Renaixement, una mescla de cançons d’entre altres compositors, Mateu Fletxa el Vell i Joan Brudieu, els màxims exponents d’aquest gènere musical. La direcció és de Llorenç Gelabert i a més del grup hi intervindran l’Ensemble d’Ítaca i Sabela Oliver com a narradora.