El incombustible Tomeu Penya lanza un nuevo adelanto del que será su próximo disco, cuyo lanzamiento está previsto para 2024.

Se trata de Enamorat d’en Burt, canción dedicada al compositor Burt Barbacharach, fallecido este mismo año a los 94 años, tras una vida en la que logró 73 éxitos en el top 40 de Estados Unidos y 52 en el Reino Unido, además de seis Grammy y tres premios Oscar, gracias a temas como I say a Little Prayer, Raindrops Keep Falling on my Head o The Look of Love, entre muchos otros.

Ecos de Cala Rajada

«Con este homenaje Tomeu Penya aprovecha para recordar los momentos que vivió en los años 70 cuando escuchaba sus canciones más conocidas y que él traslada a atmósferas y rincones tan queridos como Cala Rajada, donde pasó un buen tiempo como músico. Enamorat d’en Burt nos orienta hacia un elegante y sensible Tomeu que seguro enamorará a quien le escuche», señalan desde el sello Blau.

Letra y créditos de la canción

Enamorat de'n Burt

(Tomeu Penya)

Enamorat de'n Burt

Ses nits de Randa i en Bacharach

Enamorat de "Rain drop keep falling on my head"

Enamorat de'n Burt

Cala Rajada i en Bacharach

Enamorat "This guy is in love with you"

Mil-noucents-setanta escoltant jo Radio Luxenburg

Quan de sobte una cançó em deixà estorat

Era d'un tal Bacharach des qui no havia sentit parlar mai

Sense polsos me deixà i el cor tot tremolant

Per sempre més, enamorat de'n Burt

Enamorada de'n Burt

Castells a l'aire i en Bacharach

Enamorada de "i'll never fall in love again"

Enamorada de'n Burt

Radio Pirata i en Bacharach

Enamorada de Carpenters and "Close to you"

Cada acord, cada armonia me sentia com volar

Des de Beatles ningú m'havia impactat tant

s'altre dia vaig saber que en Bacharach se n'havi anat ja

Sense polsos me deixà i el cor tot tremolant

Per sempre més, enamorat de'n Burt

Enamorat de'n Burt

Enamorat de'n Burt

Enamorat de'n Burt

Créditos de 'Enamorat d'en Burt'

Lletra i música: Tomeu Penya

Producció musical: Tomeu Penya i Juanjo Tur

Veu i guitarra acústica: Tomeu Penya

Veu femenina: Eva Romero

Cors: Felip Cardiel i Simó Pocoví

Trompeta: Roberto Morcillo

Bateria, baix, piano, teclats i guitarra acústica: Juanjo Tur

Enregistrat, mesclat i masteritzat a Phonos Audio per Juanjo Tur i Tomeu Peny