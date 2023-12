El peor cine del mundo castiga a ‘Upon Entry’

Ha sido un excelente año para los amantes del cine español de abejas. A falta de cultura, apicultura, las 20.000 especies de abejas redondean medio siglo después El espíritu de la colmena de Víctor Erice. Por fortuna, el realizador octogenario no se ha atascado en los insectos, y su Cerrar los ojos consuela el balance de la peor cinematografía del planeta.

Por si la escasez fuera poco, se redondea con el favoritismo de la Academia. La mejor película española con creces entre las nominadas es Upon Entry, con guion, dirección e interpretaciones que dejan sin aliento. Por supuesto no figura entre las aspirantes al Goya más reluciente, y su autor queda arrinconado a la categoría de mejor director novel. Si creen que este destierro culpable surge de la casualidad, recuerden que el apasionante relato de una pareja de inmigrantes a Estados Unidos es moralmente ambiguo, y el cine español se estanca por definición en las posturas dogmáticas del progresismo bostezante.

Es innoble la publicidad gratuita a La sociedad de la nieve en vísperas de su estreno, y la pésima alineación explica a la perfección que los antiguos espectadores del cine español hayan migrado con provecho al coreano, con las impresionantes Hunt y Decision to leave. O al iraní, con cuatro títulos estrenados en un año que superan a los zumbones abejorros nacionales.