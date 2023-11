El joven pianista Pablo García Aguilera (Palma, 2008) ofrecerá un concierto el próximo 30 de noviembre en el Auditori del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (a partir de las 19.45 horas), donde ejecutará un programa que incluye obras de J. Brahms, Suchumann, Debussy, Scriabin, Liszt y Prokofiev.

Debutó el año pasado

García Aguilera debutó como concertista en abril del año pasado, en el mismo espacio, el Auditori del Conservatori. En aquella ocasión interpretó obras de Chopin, Mozart, Bach y Rachmaninov, entre otros.

Su meta es vivir de la música, convertirse en concertista profesional, pero sabe que el camino será largo, complejo y quizá, imposible. «Quiero dedicarme a esto en el futuro, lo tengo claro. La composición no me interesa. Soy tan perfeccionista que no sería capaz de acabar una obra. Mis sueños están en el piano. Tendré que salir fuera de Mallorca para acabar mi formación. Quiero progresar lo máximo y buscaré al profesor que me aporte más», confesó en aquel estreno.