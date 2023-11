Así ha sido la evolución de los principales actores de la saga fantástica de 'Harry Potter'

En noviembre de 2021 se cumplieron 20 años del estreno mundial de 'Harry Potter y la piedra filosofal', la adaptación cinematográfica dirigida por Chris Columbus de la primera de las siete novelas de la saga literaria creada en 1997 por la autora británica J.K. Rowling. Sus libros acabaron de publicarse en 2007 y sus respectivas películas se estuvieron estrenando en las salas hasta 2011, recaudando una media de mil millones de euros cada unas. Sus protagonistas, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, tenían en 2001 entre 11 y 13 años cuando interpretaron por primera vez a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, los jóvenes aprendices de magos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Gracias a una de las mayores franquicias de la historia del cine, los niños primero y después adolescentes se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana y, una década después, cuando rodaron la última historia, todos continuaron sus respectivas carreras en el mundo de la interpretación, con o más o menos fortuna.

Junto a ellos, una pléyade de secundarios también afianzaron sus carreras en el cine, teatro y televisión gracias a esta famosa saga fantástica. Otros, en cambio, fallecieron antes de verla acabar o al poco de finalizar, como Richard Harris, que encarnó al mago Albus Dumbeldore, o Alan Rickman, alias Severus Snape.

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Ya había participado en otras películas, como 'David Copperfield' y 'El sastre de Panamá' cuando, con 11 años, Daniel Jacob Radcliffe (Londres, 1989) superó un cásting de 40.000 niños para encarnar al aprendiz de mago Harry Potter. Hasta los 21 años dio vida al personaje en ocho películas (la última, 'Harry Potter y las reliquias de la muerte', se dividió en dos partes), si bien en los últimos coletazos de la saga también participó en otros proyectos, como la obra de Peter Shaffer 'Equus', en 2007, que levantó polvareda, pues el niño ya talludito aparecía desnudo, fumando y blasfemando. El tabaco no ha sido la peor de las adicciones del intérprete, cuya fama precoz parecía preconizar una carrera incesante de éxitos que luego no han sido tantos. "Mi alcoholismo se debe a Harry Potter", reconoció a 'The Independent'. Sin embargo, gracias a su alter ego mago, el actor, que lleva un montón abstemio, logró amasar una fortuna de más de 100 millones de euros, lo que le ha permitido después elegir los trabajos a su antojo: teatro, producciones independientes y hasta una serie, 'Miracle Workers' (2019), donde interpreta a un ángel que trata de evitar el apocalipsis. Su última película, 'La ciudad perdida' (2022), junto a Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt. Fuera de los escenarios, desde el 2013 comparte su vida con la actriz norteamericana Erin Darke.

Emma Watson (Hermione Granger)

Solo tenía 9 años, y la única experiencia de haber participado en un par de funciones escolares, cuando Emma Charlotte Duerre Watson (París, 1990) entró de cabeza en la saga de JK Rowling. De los tres protagonistas es la que mayor proyección ha logrado, pues ha trabajado a las órdenes de Sophia Coppola, en 'The Bling ring' (2013), y ha protagonizado taquillazos como 'La bella y la bestia' (2017) o 'Mujercitas' (2018). También ha coqueteado con el modelaje, como imagen de Burberry y Lancôme, y se ha convertido en referente del activismo más joven: es embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres y ha participado en varias campañas medioambientales y en defensa de los derechos de las mujeres. En los últimos tiempos asegura que le tira más dirigir -"es lo más empoderador que he aprendido durante el confinamiento", ha dicho en Instagram- y que se retira temporalmente del cine para dedicarle más tiempo a su vida personal y a su pareja, el empresario californiano Leo Robinton, con quien sale desde hace dos años y con quien "probablemente quiere formar una familia”, según su mánager.

Rupert Grint (Ron Weasley)

El pecoso Rupert Alexander Lloyd Grint (Harlow, Essex, 1989) solo había actuado en funciones del barrio cuando consiguió el papel del mejor amigo de Harry Potter. Antes de acabar la saga simultaneó varios largometrajes de poco alcance y, después, participó en varias obras de teatro en Londres y Broadway. De los tres protagonistas es el que menos eco mediático ha tenido después, si bien también ha tenido papeles protagonistas, como el de hace dos años, en la serie 'Servant', e incluso ha salido en el vídeoclip de 'Lego House' de Ed Sheeran. En mayo del 2020 fue padre de una niña junto a su pareja desde hace más de una década, la también actriz Georgia Groome. Este mismo año se ha abierto una cuenta en Instagram, "solo con 10 años de retraso", asegura con humor.

Tom Felton (Draco Malfoy)

Al también británico Thomas Andrew Felton (Epsom, 1987) le tumbaron en la selección para interpretar a Harry Potter y Ron Weasley, pero consiguió el papel del niño que no para de hacer de las suyas al protagonista. Ya había participado en 'Los Borrowers' (1997), y 'Ana y el rey' (1999), y, como los tres protagonistas principales, salió en todas y cada una de las películas de la serie. Hasta el 2018 no volvió a la pantalla, igual de rubio, pero con bigote, para protagonizar 'Origin', una serie de ciencia ficción estrenada en Youtube Premium. El pasado septiembre volvió a acaparar los titulares de la prensa cuando cayó desplomado súbitamente mientras disputaba un partido de golf con otras 'celebrities' en la Ryder Cup en Estados Unidos. Afortunadamente, todo quedó en un susto.

Maggie Smith (Minerva McGonagall)

La profesora más carismática de magos y brujas de Hogwarts es en verdad la consagrada actriz del teatro, cine y la televisión británica Margaret Natalie Smith (Ilford, 1934), una institución con más de 50 películas a sus espaldas en una carrera que abarca más de seis décadas y siete BAFTA, tres Globos de Oro, tres Emmy, dos Oscar, un Tony y un SAG. Entre sus títulos, el de 'Dama', otorgado por Isabel II en 1990, además de la Orden de los Compañeros de Honor que recibió en 2014. Aunque también ha participado en éxitos de taquilla como 'Furia de titanes' (1981), 'Hook' (1991) o 'Sister Act' (1992), el gran público también la reconoce por su entrañable interpretación de Violet, la condesa viuda de Grantham en la famosa serie británica 'Downton Abbey'.

Harry Meeling (Dudley Dursley)

El niño odioso y con sobrepeso Harry Melling (Londres, 1989), el único hijo de Petunia y Vernon, y el único primo de Harry, es otro de los personajes más 'longevos' de la saga, pues participó en un total de cinco películas. Nació en una familia de actores: su abuelo fue el Segundo Doctor de la veterana serie de ciencia ficción británica 'Doctor Who' y tiene varios tíos y primos entre el reparto de conocidas series. Superado su severo sobrepeso infantil, y los consiguientes traumas que le acarrearon, encauzó una de las carreras más meritorias de la 'generación Potter'. "Ahora puedo deshacerme de mi faceta de niño actor, como ‘el gordo’, y comenzar una nueva carrera porque nadie me ve como Dudley", ha contado en 'The Telegraph', tras saborear la fama con su papel de villano en la película 'La vieja guardia', protagonizada por Charlize Theron, y la multipremiada serie 'Gambito de dama', protagonizada por Anya Taylor-Joy.