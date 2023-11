Joan Miquel Oliver, el líder de Antònia Font, trabajó cerca de dos años con el desaparecido batería de la banda menorquina Ja t’ho Diré, Vicenç Fontestad, ‘Sente’, fallecido el pasado lunes a los 66 años. El músico mallorquín siempre consideró al grupo de Cris Juanico y compañía un referente del rock català y reforzó su amistad con Sente cuando le conoció en su faceta como manager. “Disfruté mucho trabajando con él y seguro que él también”, confiesa.

"Tengo la sensación de haberle conocido siempre"

“Ja t’ho Diré es un grupo de músicos autodidactas, como yo mismo, y lo que les movía eran las ganas de hacer algo nuevo. Está muy claro que a principios de 2000, finales de los 90, Ja t’ho Diré, fue un grupo diferente, tenían una entidad muy marcada, con una música muy a su manera, se notaba mucho que eran menorquines, en el buen sentido, no estaban en el mainstream, y se hicieron con un puesto en el rock català. Se fueron a vivir a Girona y les fue muy bien. La verdad es que era un buen grupo, original, al que daba gusto escuchar”, recuerda Joan Miquel Oliver.

Lo que no recuerda tan bien fue en qué momento y cómo se conocieron: “Tengo la sensación de haberle conocido siempre. Desde que empecé a ir por Girona con Fora des Sembrat, Sente siempre estuvo ahí. Luego empezamos a trabajar juntos. Yo venía de una etapa con el típico manager que no te explicaba las cosas, que te ocultaba información, esa idea de que los managers tienen que ser malas personas para ser buenos managers, algo contra lo que he intentado luchar en los últimos años”.

Sente cambió la idea que Joan Miquel tenía de los managers

Confiesa Joan Miquel que cuando conoció a Sente como manager, “yo venía de una mala experiencia de management en este sentido y pensé: ¿quién podría ser todo lo contrario a todo esto, al típico tiburón? Vi que Sente tenía una oficina de management, le telefoneé y estuvimos trabajando juntos un año o dos. Hicimos cosas muy guapas, como el Concert amb amics que dimos en el Teatre Principal. Fueron días muy agradables, con los ensayos previos en mi estudio de Santa Clara... una pasada. No era el típico manager. Desde el principio yo le dije: Sente quiero transparencia, quiero que todos sepan todo lo que está pasando, mis músicos saben lo que yo cobro, y me gusta que todos sepan lo que cobran los otros, para que puedan reivindicar, quizá, sus derechos si consideran que cobran poco. ¿Por qué en el mundo de la música, del management, tiene que ser todo siempre tan hostil? Hagamos algo humano. Sente fue la persona perfecta para empezar esa etapa en mi carrera. Su muerte me ha apenado mucho, sinceramente. Nunca tuvo ego, siempre estaba tranquilo, con su cañita, al fumarse un cigarro, todo le iba bien, valoraba las cosas guapas, no tenía una súper ambición, si hacíamos un bolo lo hacíamos y si no, no lo hacíamos. Disfruté mucho trabajando con él y seguro que él también”.