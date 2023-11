‘AMY’, un corto mallorquín de terror que rueda con dirección al Festival de Sitges

Con la vista puesta en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges del próximo año, la productora audiovisual afincada en Mallorca La Naranja Biónica ha lanzado una campaña de crowfunding para AMY, un cortometraje de terror psicológico dirigido por Ismael Luna que está protagonizado por un coche que adquiere voluntad propia y deja de obedecer a su conductor, atropellando sin impunidad.

AMY, explica su director y guionista, es una fábula sobre una relación tóxica, donde ella arde de celos y él la trata como un objeto, controlándola y conduciendo la relación por donde le conviene. Una dependencia que solo puede acabar en la más insana de las obsesiones.

«El terror siempre ha sido un género que se ha usado para expresar tus propias inquietudes más allá de las convenciones sociales, haciendo uso de situaciones que en un principio son inverosímiles pero que sirven para remover todo lo que tenemos dentro y nos da miedo expresar a la sociedad. En retrospectiva, nos hemos dado cuenta de que muchos de los subgéneros de terror que han ido surgiendo década tras década están muy relacionados con acontecimientos históricos que han sacudido a la humanidad (el temor a una guerra nuclear, asesinatos a personajes públicos…) Siempre me ha gustado someter a mis personajes a situaciones límite que les obliguen a destapar su verdadera personalidad y el terror es el mejor género para ello. Es muy divertido», reflexiona Luna, autor de cortos premiados en distintos festivales como The Body (2016) y Somos tu felicidad (2016). «Creo que algo que tienen en común todos mis cortos es que los personajes que los protagonizan son gente de a pie en entornos muy cercanos a mi estilo de vida, siempre con un toque underground o callejero», confiesa.

Dos grandes intérpretes

AMY es el proyecto que «condensa todos esos elementos que me caracterizan», añade el director, que ha fichado para este nuevo proyecto a Guiem Juaneda (El perfecto desconocido, Woody and Woody, Verano rojo) y Aina Zuazaga (Pullman, Verano rojo). «Ya he trabajado con Guiem en varios proyectos y, siendo sincero, creo que es uno de los mejores actores que actualmente tiene Balears. Sabía que el de Alan era un un papel complicado porque, además de llevar el peso dramático de todo el corto, tenía que pasar por unos estados anímicos muy extremos, para resultar natural. Sabía que Guiem era una apuesta segura. Y para interpretar a AMY necesitaba sobre todo a alguien que supiese modular de manera muy sutil todas las emociones de un personaje que en apariencia es insensible. Aina es una actriz que sabe usar su voz y reflejar unos cambios en su actitud casi imperceptibles, pero que marcan la diferencia», señala.

Trabajos para el Real Mallorca y la Rafa Nadal Academy

Al margen de sus cortos, Luna también ha firmado el vídeo de la campaña Toca remar del Real Mallorca en 2017 y los videoclips de diversos músicos, entre ellos los cantantes Bruno Sotos, Luis Correas y el ganador de un Grammy Latino Juanjo Monserrat, de quien admira «su determinación y la forma que tiene de defender su trabajo, algo que sería muy difícil de conseguir sin el talento que él tiene. Es un magnífico músico».

Además, desde 2018 trabaja con la Rafa Nadal Academy, donde actualmente ejerce como responsable de contenido audiovisual. «Es muy gratificante ver cómo tu trabajo se ve reflejado en la propia identidad de una marca tan relevante e influyente en el mundo del deporte. Para mí el equipo de la academia es como mi segunda familia».