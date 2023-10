Xavi Puig: «El humor que más me interesa suele navegar en aguas oscuras»

¿Cuál es la mejor persona que se ha encontrado en el festival?

Aún estoy en proceso de conocimiento de la gente que anda por aquí, pero he conocido a personas muy buenas, como Elisa Victoria, Jacobo Bergareche, Erik Harley...

¿Qué le ha llevado a escribir su primera novela?

Un estado anímico determinado, y es que estaba triste y necesitaba escribir algo triste. También tenía una ambición profesional: enfrentarme a un proceso largo de escritura.

¿Es una novela autobiográfica?

No, es ficción, pero tiene algunos puntos muy oscuros que reflejan muy bien el sentimiento de aislamiento en el que yo estaba cuando la escribí.

Su trabajo rezuma humor, ternura, descaro. ¿Seríamos mejores personas con esas armas?

La ternura suaviza mucho la vida, la hace más soportable. Una sociedad en la que hubiera más ternura y menos cinismo sería más habitable. La novela cuenta el esfuerzo de una persona con muchas limitaciones por ser mejor persona, por conectar con los demás, y lo que te enseña la novela es lo difícil que es conseguirlo.

¿Qué podemos aprender de Antonio Camuñas, el protagonista?

Que en el fondo todos nos enfrentamos a los mismos problemas, todos queremos ser queridos por los demás, todos tenemos ese miedo a no estar a la altura. Todos llevamos un Camuñas dentro.

¿Cómo se logra una lectura adictiva?

La novela se lee como se escribió, tiene algo de vomitona, de compulsión. Es una novela que toqué muy poco después de escribirla, no quise mangonearla mucho para no romper esa energía, esa visceralidad que tiene. La primera persona facilita mucho que el lector se meta dentro de la cabeza del protagonista.

¿Cómo se quedó al concluirla?

El proceso de escritura fue muy gozoso pero al acabar estaba con muchísima resaca emocional. No pude volver a leerla hasta pasado un año. Necesitaba distanciarme de Camuñas. Meterme otra vez en un viaje como este sería durillo. Ahora estoy intentando hacer otras aproximaciones, explorar otras estrategias narrativas.

¿Detrás de un humorista siempre hay un cúmulo de angustias?

Sí, el humor que más me interesa a mí suele navegar en aguas oscuras. Supongo que es porque me voy haciendo mayor pero los chistecillos de carcajadas, de juegos de palabras, cada vez me interesan menos. Prefiero el humor que saca a relucir aspectos inquietantes de la vida o las angustias. Los humoristas suelen ser gente bastante oscura, que utiliza el humor como herramienta defensiva.

Algunos pensarán que en ‘El Mundo Today’ trabajan sin método, sin planificación.

En realidad hay mucho oficio detrás de El Mundo Today. Nosotros también tenemos nuestras escaletas y somos bastante exigentes con los chistes que se nos ocurren. La gente se cree que El Mundo Today es una fiesta constante y es un trabajo como cualquier otro que requiere un método.

¿Cuándo sabe que un titular va a funcionar?

No se sabe, y de hecho es la parte más bonita.