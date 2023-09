Cruz de Navajas, el último Mecano se ha presentado en Palma como un espectáculo audiovisual “completamente revolucionario” creado con más de 35 canciones “conocidas por todo el mundo” y que huye del concierto-tributo y de la idea de un musical convencional. Se podrá ver en el Auditorium de Palma del 19 al 22 de octubre. Sobre el escenario, nueve cantantes, ocho bailarines y otros tantos músicos tocando en directo. Gonzalo Pérez Pastor, su director y productor, ha prometido que cada uno de los temas "es un pequeño gran universo", distinto del siguiente “y con tecnología apabullante”.

“No es un tributo, no intentamos imitar a Mecano”, ha dejado claro Pérez Pastor este jueves en la presentación en el Auditorium. De hecho, las canciones han sido adaptadas a las voces de los cantantes y actualizadas. “Es un espectáculo que marca un antes y un después en la forma de hacer espectáculos musicales”, ha proseguido el creador de Cruz de Navajas, en el que los cantantes van rotando en el repertorio, en el que no faltan Mujer contra mujer (interpretada por las seis cantantes), Bailando salsa, Una rosa, Hijo de la luna, pero también otras menos conocidas como Héroes de la Antártida.

Pérez Pastor, con amplia experiencia en las producciones musicales, Mamma Mia y Hoy no me puedo levantar (también con temas de Mecano) entre ellos, ha comentado que esta propuesta ha sido creada inspirándose en los montajes de Las Vegas y del Circo del Sol en vez de en los musicales de Broadway, con un elenco de cantantes elegidos de entre más de 2.000 aspirantes, acompañados de un cuerpo de danza urbana y contemporánea, vídeos creados para cada canción y cuatro coreógrafos que han diseñado los números. A diferencia de otros montajes en los que se explica una historia y en ella se van insertando las canciones, en este caso no es así, cada canción es un musical en sí mismo, ha mencionado el productor y director.

Preguntado por si alguno de los miembros de Mecano ha visto Cruz de Navajas, Pérez Pastor ha salido al paso recordando que el grupo se separó hace 31 años y que su opinión no es "ni buena ni mala".

Sobre el escenario, además de los cantantes, bailarines y músicos, una pantalla led transparente de más de 100 metros cuadrados y más tecnología. “No lo llamamos musical, es una experiencia completamente diferente, un espectáculo audiovisual con una infraestructura bestial, es completamente revolucionario”, ha remarcado Mikel Herzog Jr., uno de los cantantes. Otro de sus compañeros, Joan Liaño, ha destacado de Cruz de Navajas que “el espectador se ve envuelto en una vorágine de muchas cosas”.

El elenco de cantantes se completa con Lieta Molinet, Mireia Orrit, Lucía Bentabol, Laura Alcoba, Sofía Rangone, Aser león y Tania Simón.

Cruz de Navajas se podrá ver el 19 y 20 de octubre a las 20:30 horas; el sábado, 21 de octubre, habrá doble función, a las 18 y 21.30 horas, y el domingo, 22 de octubre, a las 18 horas.