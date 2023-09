Los VI Premis Enderrock de la Música Balear, cuya gala tendrá lugar en el Teatre Principal de Palma el próximo 20 de octubre, han dado a conocer hoy a algunos de sus ganadores, entre los que se encuentran Els Valldemossa, Premi d’Honor; el director Joan Company, Premi a la Trajectòria; y el fundador de Trui Espectacles, Miquel Jaume, Premi a una Personalitat. El grupo O-Erra, con cuatro nominaciones, ha sido el más nombrado en la lista de finalistas de la votación popular, cuya segunda fase arranca hoy mismo.

Júlia Colom, Mejor disco del año

El Grup Enderrock, que cuenta para estos galardones con el apoyo del ayuntamiento de Palma, el Consell y el Institut d’Estudis Baleàrics, y con el patrocinio de Estrella Damm y la colaboración de la Obra Cultural Balear, también ha elaborado una lista de los 25 mejores discos de Balears según la crítica, elegidos por una treintena de periodistas. La valldemossina Júlia Colom ha sido premiada en esta categoría, la de los Premis de la Crítica, con el Mejor disco del año por Miramar (La Castanya, 2023), en el que establece un juego entre repertorio y formas de la música tradicional, electrónica y experimentación.

Mar Grimalt, Mejor disco revelación

Por su parte, Mar Grimalt ha sido distinguida con el Mejor disco revelación por Espurnes i coralls (Segell Microscopi, 2023). Presente en el Principal, donde ha tenido lugar la rueda de prensa, la felanitxera se ha mostrado “muy agradecida” por este reconocimiento y por el apoyo de Enderrock, que le ha permitido poder dedicarse al oficio de músico.

Marala, Da Souza y Cris Juanico y la Simfònica de Balears, también distinguidos

Otros galardones concedidos son los de Mejor disco folk, para el trío Marala, integrado por Clara Fiol, Selma Bruna y Sandra Monfort; Mejor disco de pop-rock, para Da Souza; Mejor disco de canción de autor, que recae en Amulet; y el Premi Especial del Jurado, otorgado a Cris Juanico y la Orquestra Simfònica de Balears por el disco Altament sensible (RGB Suports).

Finalistas de la votación popular

Enderrock, con su presidente Lluís Gendrau al frente, también ha dado a conocer a los 33 finalistas de las votaciones populares, que a partir de hoy y hasta el 8 de octubre celebrará la segunda fase de votaciones. Los finalistas son Dies d’atrezzo, de Da Souza, Focs artificials, de O-Erra, y Forces d’atracció, de Pèl de Gall, en la categoría de Mejor disco de pop rock; Glosada, de Karlus, Rissaga, de Rudymentari, y Compromís amb sa banya de cabra, de Sacrogermen, en Mejor disco de músicas urbanas; Petit viking, de Amulet, Miramar, de Júlia Colom, y Peces d’antiquari, de Suasi, en Mejor disco de canción de autor; Espurnes i coralls, de Mar Grimalt, Jota de morir, de Marala, y Un crit, de Terra i sal, en Mejor disco de folk; Incertelar, de Gori Matas, Charming Carmen, de Marco Mezquida, y Somni d’una trompeta, de Bernat Xamena, en Mejor disco de jazz; Opium, de Cuarto Creciente, Mon cor estima una cançó, de José Manuel Sánchez y Francesc Blanco, y Ritual Dances, de Josep Vicent y Adda Simfònica, en Mejor disco de clásica; Like an Alien, de El Cairo, Milvus, de Milana, y Un sofá en las nubes, de Wanderlust Menocrca, en Mejor disco en lengua no catalana; La dama de Mallorca, de Maria Hein, Hater de O-Erra y T’has colat a una festa, de Pèl de Gall, en Mejor canción; Júlia Colom, O-Erra y Pèl de Gall, en Mejor directo; Júlia Colom, Fades y Maria Florit, en Mejor artista revelación; y Maria Hein, O-Erra y Pèl de Gall, en la modalidad de Mejor artista.

“Nos sentimos valorados y apoyados para seguir trabajando”, han destacado los integrantes de O-Erra, uno de los grupos triunfadores en esta primera votación popular.

130 discos publicados en lengua catalana en Balears en 2022

En su intervención, Gendrau ha señalado que la producción musical de artistas de Balears en lengua catalana y también de proyectos instrumentales “no ha parado de aumentar a lo largo de los últimos años, y ha pasado desde los 90 discos anuales que se publicaban en 2015 a los 130 que se han editado en 2022, en todos los estilos y tanto en formato físico como digital. En tan solo cinco años se ha registrado un considerable incremento del 44 por ciento, mientras que el crecimiento respecto al año anterior ha supuesto un 9 por ciento más de producciones”.