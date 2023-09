La prèvia | El curs arriba carregat

El que serà el curs musical a Mallorca arriba carregat de propostes i moltes d’elles, com les que avui esmentarem, s’avancen a la tardor. Mirau si no és així:

Retornen els concerts matinals d’orgue a Alaró. Avui, com cada dissabte, a l’església de Sant Bartomeu (11.30 h).

Ja tirant cap l’horabaixa a l’Auditori d’Alcúdia (20.30 h), el trompetista català Oriol Vallès presenta el seu darrer disc, Cap Clar, amb el seu quartet de jazz.

A la mateixa hora L’Ensemble Tramuntana es presenta al claustre de Sant Francesc de Palma en format de quintet de corda per interpretar el quintet de corda de Schubert a més d’un dels molts que va escriure Boccherini.

Tamé a les 20.30h, en el Mirador de Deià segueix el festival de Música amb el Riu Dolç Brass Ensemble, el qual versinarà obres de Puccini, Monteverdi, Rameau, De Falla i Piazzola.

Avui i demà, concerts de l’Orquestra de Cambra de Mallorca, que enceta el que serà el Festival Txaikovski, que durarà fins a finals de mes. Per avui, al claustre de Sant Domingo de Pollença, Bernat Quetglas dirigirà la formació en dues obres cabdals: la Simfonia Patètica i el Concert per a violí. Com a solista, Ana Valderrama. I per a demà diumenge, la formació interpretarà només la Simfonia en el Conservatori de Palma.