Barbarie. Estado de incultura que padace una persona o grupo. Barbie. Camisetas rosas que se amontonan frente a las salas de cine. La barbarie y Barbie. Barbie y la barbarie. Estos son los dos conceptos con los que juega el grafitero canario Matías Mata, más conocido por su nombre artístico Sabotaje al Montaje, en una nueva pieza que ha ubicado en San Cristóbal de La Laguna. Aprovechando el baile de letras que a veces produce la dislexia en su cabeza, fusionó la estética del éxito cinematográfico del verano con la crítica social y la ironía que caracterizan su obra.

"Es una crítica a la sociedad, no a la película. Creo que hay cosas más importantes en la vida y la gente no se viste de rosa para protestar", reivindica Mata. Y puntualiza: "Pero al final lo hago para ironizar y reírme, porque todo el mundo tiene derecho a vestirse de rosa e ir a ver una película".

Las contradicciones del discurso y de la propia vida, porque como decía Edmund Burke, para que el mal triunfe basta con que los buenos no hagan nada, pero, ¿por qué tienen que ser siempre ellos los que carguen sobre los hombros con el peso de las barbaries que no han provocado? ¿Acaso no tienen también derecho a lo banal, a divertirse? La respuesta es compleja y por eso, a veces, solo quedan el humor y la ironía con los que Mata se enfrenta al montaje que es el mundo en el que habitamos.

Vivimos en sociedad y, de una forma u otra, todos son responsables de lo que ocurre a su alrededor, tal y como indica el artista canario cuando habla de uno de los temas que más le preocupan: el cambio climático. "Todos hemos sido cómplices y aunque todavía estamos a tiempo de solucionarlo, no veo esa actitud de querer cambiar las cosas", expresa.

Seguir en la calle

El grafitero grancanario, que cumplía el pasado mes de julio 50 años, lleva 33 pintando en la calle. Gran Canaria fue la isla que le vio nacer en el arte urbano y, en concreto, el barrio de Escaleritas, allá por 1990. Cuando no había móviles ni redes sociales en las que presumir de una obra de arte, cuando el concepto de identidad digital ni si quiera se concebía y los egos estaban más en segundo plano, fue cuando Matías, influenciado por la cultura estadounidense del hip hop y por grafiteros de la Península, se entregó a los muros y a las calles.

Y continúa persiguiendo el mismo objetivo: "Lo que hago lo hago por necesidad, por la adrenalina, por salir fuera y hacer a mis 50 años lo que hacía con 18", describe.

El artista tiene claro donde ve la barbarie en la sociedad canaria: en el tópico de que se vive del turismo y en los desechos que contaminan el mar y las costas. "No tenemos en cuenta que esto es una isla. La única isla que queda es La Graciosa. La Gomera o El Hierro se pueden salvar. Pero se han olvidado del concepto isla, hay sobreexplotación y un turismo de Walt Disney", indica en tono crítico.

"Hay mucha barbarie también política, pero me quedo sobre todo con el tema del medioambiente, que creo que es donde tenemos que ser más conscientes. Menos carreteras y más árboles", concluye Mata en este sentido.

Mural en Cabo Verde

Además de esta nueva pieza, otro de los proyectos que tiene Sabotaje al Montaje entre manos es el de pintar un mural en el festival internacional de cultura brasileña Tensamba. Mata viajará al archipiélago vecino (concretamente a Isla de la Sal), a mediados de agosto para producir, junto a artistas locales, una propuesta pictórica de gran formato entre los días 19 y 26 de este mes. Una pieza que todavía no tiene pensada y que se irá fraguando en base al contexto que el artista se encuentre al llegar. "No me gusta llevar una propuesta desde casa. Voy a empaparme los dos primeros días y a hacer el boceto sobre la marcha, con artistas de allí con los que voy a compartir una pared. La fusión es lo que genera un buen diálogo", explica.

Tensamba, que es una propuesta principalmente musical, apuesta así por otras disciplinas para vertebrar su programación. Por otro lado, tal y como cuenta Mata, es un encuentro que persigue la sostenibilidad, algo que al artista también lo empujó a formar parte de un proyecto así: "Tensamba propone combatir la huella de carbono plantando árboles en el lugar en el que se genera el festival", relata el artista grancanario que, una vez más, recalca así su preocupación por el medioambiente y el cambio climático.