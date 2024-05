The Nash engrasa su máquina sonora ante sus conciertos en Palma (Cranc Festival) y Madrid

Día para la historia en sa Pobla, entre croissants de chocolate, cafés, bebidas gaseosas y una ilusión desbordante. Los cuatro integrantes de The Nash, el grupo de rock que irrumpió en los 90 con una colección de canciones que dejaron huella y siguen sonando frescas y vigentes, se vieron ayer presencialmente tras largos meses de trabajo virtual. ¿El objetivo? Poner la máquina sonora a punto para un fin de semana cargado de adrenalina, con conciertos en Palma, este viernes en el Cranc Festival (en el antiguo Parc de Bombers del Polígono Son Castelló), y al día siguiente en Madrid, en la sala Cadavra.

Ilusión desbordante

«Este primer ensayo —hoy harán el segundo y último— es como estar en la puerta de PortAventura como cuando teníamos diez años de edad. Nos puede la ilusión. Hemos comprado comida y bebida a mansalva. Con el estrés de nuestras vidas actuales quiero vivir cuatro días como si fuera un adolescente, volver a estar juntos, tocar, sentir el volumen, ensayar y ensayar, y finalmente, dar los dos conciertos», confiesa el bajista Ángel Cubero mientras sirve café a sus compañeros en el estudio de sa Pobla en el que ensayan, el Tonite Recording Studio.

La historia de The Nash se remonta a mediados de los años 90, cuando John Tirado y Maukka Palmio ganaron el Concurs Pop Rock con su primera actuación y grabaron un primer álbum que a día de hoy está considerado de culto: The Last Cigarette. Estuvieron en activo hasta 2010, momento en el que la carrera de sus componentes tomó rumbos distintos, aunque la llamó nunca llegó a apagarse, con conciertos puntuales. «El último concierto lo dimos en la Fira del Disc de 2017. Desde entonces hablamos varias veces de hacer nuevas canciones, de lo bien que nos lo pasamos, pero cada uno tenía su proyecto personal y una vida familiar que atender. Siempre que intentábamos hacer algo juntos aparecía algo inesperado, incluida una pandemia», relata Tirado.

John Tirado, en el Tonite Recording Studio / DM

La chispa que encendió este regreso

La chispa que encendió este regreso de The Nash la explica Cubero: «Fue por un fan amigo, arquitecto de profesión. Me escribió un día, estando de gira con L.A., para pedirnos si podíamos juntar a The Nash en mayo en Mallorca. Lo hablamos todos y decidimos bloquear agendas. Y aquí estamos».

Están todos salvo uno. «Los baterías son los más tardones. Como siempre están detrás en los conciertos, se les ve menos, salen menos en las fotos, por eso aparecen siempre en el último momento, para tener un poco de protagonismo», bromean Cubero, Tirado y el guitarrista Brett Lomas.

Las risas van creciendo hasta que suena un móvil. Luis Alberto Segura está aparcando, así que la hora del ensayo, del esperado primer ensayo, ha llegado. Es hora de dejar las bromas y agarrar los instrumentos. «Nuestro planteamiento es pasárselo bien, más que nunca», subraya Segura, conocido por estar al frente en L.A., y recordado por su manejo de las baquetas en The Nash. «Mi pertenencia a The Nash ha significado aprendizaje. Aprendí mucho con John, un tipo que transmite. Yo entré muy joven en la banda, en ese momento tocaba con Los Valendas, que eran otros gurús, y también estaba con Glycerine, que también era aprender pero con mi propia banda. Con The Nash hice mis primeras giras, nos fuimos por toda Inglaterra, recorrimos España, tocamos en festivales, compartirmos escenario con The Buzzcoks... The Nash fue como un parque de atracciones, una master class constante», afirma Segura.

En cuanto empieza el ensayo todo fluye y aparece la magia. La historia de esta banda es la de un grupo de amigos. Cada uno tiene su propia vida y única la forma de verse es montar un concierto, o una gira. Eso se nota en cuanto se enchufan. Se entienden solo con una mirada, la conexión es especial.

The Nash, grupo musical con cerca de treinta años de historia / DM

El carisma de John Tirado

«A Tirado le hace grande su carisma. A mí me dejó desorbitado desde la primera vez que le vi. Me arrolló a nivel compositivo, con sus historias, sus vivencias, sus conocimientos. No es un virtuoso pero ahí yace su grandeza, es natural, llano, con un talento fuera de serie. No parará de crear, hasta que lo entierren, eso si llega a morirse algún día», comenta el batería.

Del repertorio que atacarán en Palma y Madrid mejor no dar muchas pistas. Tan solo avanzar que sonará alguna canción nueva, a modo de prueba, y que el set list viajará hasta los orígenes, hasta el The Last Cigarette. Dentro de la música de guitarras, del rock, hay ciertas publicaciones, como esta, que marcan un momento histórico, y ese momento no caduca, para muchos de nosotros, que ya estamos en los 40 y 50. Nos rememora una época de nuestras vidas donde éramos mucho más libres, más jóvenes, cuando nuestros objetivos eran totalmente distintos a los de ahora, y al escucharlo nos da como un halo de libertad», reflexiona Segura.

La idea es grabar la próxima semana en los estudios que los hermanos Tejedor tienen en Lloret de Vistalegre. «Nunca se sabe lo que vendrá en el futuro. Veremos la respuesta del público, el interés que despertamos, y luego ya decidiremos los pasos a seguir», avanzan.