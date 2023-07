Los escritores André Aciman, Eve Fairbanks, David Trueba, Virginia Feito, Noemí Casquet y Biel Mesquida han confirmado su participación para la tercera edición del Festival Literatura Expandida de Magaluf (FLEM). La cita tendrá lugar la semana del 5 al 8 de octubre en el Innside Calvià Beach de Magaluf. Entre los primeros escritores confirmados, cabe destacar el escritor André Aciman, conocido por su novela Call me by your name y la escritora y periodista Eve Fairbanks cuyo libro, que se publica en unas semanas en nuestro país, Los herederos, ha ganado el Premio PEN/John Kenneth Galbraith de no-ficción 2023.

A estos se le sumarán el escritor y director de cine David Trueba; la escritora madrileña Virginia Feito, cuya primera novela, La señora March, será adaptada a la pantalla por Elisabeth Moss; la guionista y cómica Henar Álvarez; y la escritora Elisa Victoria, que en breve publicará Otaberra.