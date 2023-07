Clare Woods: «El arte es la forma de entender cómo es ser humano»

Clare Woods (Southampton, 1972) es una artista contemporánea británica que lleva viniendo a Mallorca hace más de 10 años. Formada originalmente como escultora en la Bath School of Art, más tarde se licenciaría en Bellas Artes por el Goldsmith´s College de Londres para, directamente, comenzar su carrera en la pintura.

En la gran sala del espectacular espacio expositivo de CCAA muestra una serie de 25 obras extremadamente impactantes que van desde las grandes dimensiones hasta otras mucho más pequeñas. Sobre una base de aluminio, la propia Woods describe el proceso de su arte como muy físico. «Mantengo la obra húmeda, puedo pasarme 12 horas pintando sin parar ni un minuto. Fabrico mis propias pinturas, y me gusta pintar sobre algo plano donde pueda controlar el movimiento de la pintura, por eso utilizo aluminio y no lienzo», destaca la artista.

Su inspiración

La obra de Woods da una idea sobre el miedo y lo desconocido, el concepto sobre el que le gusta trabajar con una intensa paleta de colores característicos.

Woods se inspira en fotografías que ha coleccionado o tomado ella misma. «Trabajo sobre fotografías en blanco y negro para así poderles dar la interpretación con los colores que yo supongo. Es mejor no saber cuales eran los colores originales», destaca.

En los últimos años, las naturalezas muertas de flores también han sido un motivo recurrente en sus obras. Los motivos florales contienen fuertes referencias a la tradición del memento mori, que ha influido en las artes visuales desde el siglo XVII, transmitiendo la naturaleza efímera de la vida y una sensación de vulnerabilidad ante el propio tiempo. «Lo dejo a la propia interpretación del espectador. Uno puede observar simplemente un ramo de flores y otro reflexionar sobre la mortalidad. La misma obra es única para cada persona que la mira. Nunca pongo títulos de lo que estás mirando. Lo odio. Ya vemos suficientes imágenes en nuestros móviles o ipads que pasamos si prestar atención y sin cuestionarlas. Con mi obra, que tiene ese componente tan real y más profundo, lo que intento precisamente es que estimule la reflexión y dediques un tiempo a pararte para tener un espacio en el que pensar lo que somos los seres humanos y pensar sobre cómo es el mundo actual».

Esta transmisión de estados emocionales psicológicos y cuestiones existenciales es característica de la práctica de la artista, que trabaja sobre los límites entre la conciencia y el subconsciente o entre la vida y la muerte. Este ámbito ambiguo hace posible que Woods pinte de igual forma tanto temas difíciles como otros más bellos, donde los detalles reposicionados y las pinceladas contundentes unen las obras en una entidad cohesiva. Las obras más recientes de la artista también están relacionadas con la pandemia y el posterior confinamiento. La pandemia afectó profundamente a Woods, y sus obras más recientes están muy relacionadas con ella. «Estábamos como en un limbo», subraya la artista. Al mismo tiempo fue una excelente oportunidad para centrarse en su obra. Woods pasó largos e ininterrumpidos días en su estudio pintando intensamente, llevando también a su obra impresiones de su hogar, lo que hizo que cosas familiares adquirieran entonces un significado nuevo y distorsionado. «Pinto temas muy diferentes: puede ser una ventana, un retrato, una tormenta, cosas reales aunque finalmente, por la forma en que la creo, es una mezcla entre figurativo y abstracto», explica la artista.

Reflexiones acerca del tiempo

El nombre de la exposición Between Before and After hace referencia al hecho de que no hay vuelta atrás en el tiempo, mientras que el futuro también sigue siendo incierto. Con la actual guerra en Ucrania, el nombre de la exposición ha adquirido un significado completamente nuevo: «Mis obras siempre han tenido indicios del miedo percibido y de la ansiedad real que este miedo provoca. Si no hubiéramos vivido el confinamiento, nunca habría sido capaz de imaginar lo que está ocurriendo ahora en el mundo y cómo cargar con la enormidad de esta pesadilla. Quizá todos nos enfrentamos a la pregunta de qué significa ser humano», afirma Clare Woods.

La exposición se encuentra en «Tour» como comenta la artista y reúne obras de los últimos seis años. Se presenta en colaboración con los Museos Serlachius de Finlandia, donde se mostró por primera vez en 2022, y Dundee Contemporary Arts de Escocia, convirtiéndose la muestra en CCA Andratx en la tercera visita que continuará en Suecia.

Between Before and After está comisariada por Laura Kuurne, jefa de colecciones y exposiciones de los Museos Serlachius, y la exposición va acompañada de un catálogo del mismo título, publicado por Parvs Publishing Ltd.

Woods recibió el encargo de la Contemporary Art Society de crear un mural de cerámica permanente para el Parque Olímpico de Londres de 2012, y en 2015 para el Aarhus VIA University College, donde presentó una pintura de 15 x 8 m. La obra de Woods forma parte de la colección de la Albright-Knox Art Gallery, Búfalo; Arken Museum of Modern Art, Dinamarca: Arts Council Collection, Londres; British Council; CCA Andratx; Government Art Collection; The Nation Collection of Wales, Cardiff; Southampton City Art Gallery y muchas otras colecciones nacionales e internacionales.