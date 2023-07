Ainhoa Arteta: "Va a ser difícil que las nuevas generaciones tengan carreras longevas"

La soprano Ainhoa Arteta se ha enfrentado a todo tipo de retos a lo largo de su carrera, fraguada entre las paredes del Actors Studio de Nueva York. Ahora, se pone cara a cara con el futuro, las nuevas generaciones, a quienes pretende ayudar a afianzar y lanzar su carrera dentro de una industria que les trata como "pañuelos de papel". La cantante aterrizará en Mallorca el próximo 30 de julio dentro del marco del 5é Festical MallorcÓPERA que se celebrará en el Palau de Congressos de Palma. Un concierto que contará con la colaboración de seis cantantes líricos de la isla: Mar Campo, Begoña Gómez, Nadia Akaarir, Paula Riera, José M. Sánchez y Joan M. Muñoz.

¿Qué puede esperar el público mallorquín de su concierto en la isla el 30 de julio?

Puede esperar unos cantantes maravillosos, jóvenes, mallorquines y con mucho que decir. Tenemos mucha cantera en España. Tanto Francesc Blanco como yo estamos muy comprometidos en sacar nuevos talentos, es algo que si no hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Va a ser una noche muy especial. Ojalá se les pueda dar un empujón a estos cantantes y que puedan lanzar su carrera.

¿En qué se fija cuando busca estos “nuevos talentos”?

Soy bastante meticulosa. Yo me formé durante 17 años en el Actors Studio y la Ópera Metropolitana de Nueva York y me esforcé mucho. Busco a alguien que sea un compendio, que sea actor, cantante y artista, un poco de todo.

¿El talento es algo innato o se trabaja con el tiempo?

El talento, si no se cultiva, no vale para nada. Puedes haber nacido con él pero si, por cultura, te lo ocultan, no puedes hacer nada con él. El talento es necesario, necesitas el oído y el gusto, pero además necesitas la preparación. Es como la inspiración, viene pero si te pilla trabajando.

¿Cómo ve a las nuevas generaciones en ese sentido?

Veo a las nuevas generaciones muy bien preparadas a nivel técnico, pero les falta ese toque actoral. No es culpa de ellos, no se trabaja mucho eso en los cantantes líricos, los lanzan al escenario a ver qué pasa y es injusto. Aprenden a hacer escena en la propia escena y hay métodos que te ayudan a estar mucho más seguro sobre el escenario a la hora de interpretar una obra. Tienen que hacer muchos experimentos con su cuerpo. En ese aspecto soy muy benevolente.

¿Los jóvenes siguen interesados en la ópera?

No sé si será por el programa de Prodigios pero cada vez hay más gente joven comprometida con la música clásica. También te digo, las carreras de ahora no son las mismas que antes. Ahora las controlan otros agentes que las han convertido en una industria: a los cantantes jóvenes se les trata como pañuelos de papel, ya no hay ese culto a cuidar al cantante, de un día para otro alguien ya no interesa.

¿Cuál es la solución que propone?

La solución básica pasa por que los agentes, los directores de los teatros, sepan cantar o sepan música. Ven esto como un negocio, que me parece muy bien, debe haber personas encargadas de eso, pero a veces me encuentro con propuestas de obras, de papeles, que son inverosímiles. No se respeta al cantante ni a su voz en ese momento. Va a ser difícil que las nuevas generaciones tengan carreras longevas, por que si rechazan un papel tienen consecuencias y hacen papeles que no les convienen vocalmente. Las agencias son masivas, si no lo hacen ellos los hará otro y se tienen que enfrentar a muchos “no”.

¿Algún consejo para enfrentarse a los “no” u otros baches profesionales?

Te voy a dar el consejo que me dio Alfredo Kraus en su master class antes de que me presentara al concurso del Metropolitan, que lo he llevado por bandera en mi carrera y me ha ayudado a superar una lesión vocal. A la voz hay que escucharla y nunca jamás obligarla. Ruth Falcon, una de mis primeras maestras, también me decía algo parecido, que nunca fuera a una función con la cilindrada justa, que fuera siempre con una cilindrada más. Si sabes que tu voz está más preparada de lo que debe para un rol estás más tranquila y eso beneficia a tu voz. Los cantantes que, después de una función, terminan con la voz velada, es porque algo no están haciendo bien.