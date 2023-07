El director artístico de Lío Mallorca, Joan Gràcia: «El espectáculo provoca la interacción con el público para que viva una fiesta»

«El contacto del artista con el público es muy importante. En Tricicle nos dábamos cuenta de ello cuando salíamos a saludar a la puerta al final del espectáculo, porque veíamos que a la gente le gustaba mucho contarnos lo que más les había hecho reír o lo que menos. Durante las actuaciones también interactuábamos entre el público en algún momento con peleas de periódicos, robos de bolsos y cosas así. Me atraía un montón y es lo que he trasladado a los espectáculos de Lío, porque si solo estás encima del escenario hay más frialdad», como afirma Joan Gràcia.

Es conocido por el celebérrimo trío cómico, aunque ya lleva más de una década al frente de la dirección artística de Lío Ibiza y, posteriormente, el de Londres y Mikonos. Lío Mallorca es el siguiente y abrirá sus puertas el jueves 3 de agosto en el edificio de la antigua discoteca Tito’s, en el paseo Marítimo. Aquí no habrá gags de cómicos mudos, sino el espectáculo musical Simply the best con «sorpresas, coreografías, acrobacias, gastronomía y sobre todo mucha diversión».

Los 22 artistas del show, entre cantantes, bailarines y acróbatas, «van a provocar desde el primer momento la interacción con el público para que viva una fiesta», destaca Gràcia. Avanza que serán recibidos por ellos en la entrada al restaurante-cabaret y les darán la bienvenida poco después con un flashmob que se irá repitiendo a lo largo de la cena-actuación, que dura dos horas y media. Los artistas también susurrarán al oído fragmentos de canciones y después, en distintos momentos musicales, invitarán a bailar a los espectadores. «A las once de la noche la gente ya está levantada y parece más una sala de fiestas que un restaurante», compara.

El título Simply the best «hace referencia en primer lugar a los grandes éxitos que se realizaron en Ibiza para celebrar el décimo aniversario de Lío, pero además es un homenaje a Tina Turner, porque ha sido una inspiradora en el mundo del espectáculo y hay varios temas de ella; y en Palma hemos utilizado este nombre para sugerir que traemos lo mejor. El 70% de las actuaciones son las más exitosas de Lío y el resto son nuevos números creados expresamente para Mallorca», detalla el director artístico.

Variedades

Lamenta que «en España las variedades acabaron siendo unos espectáculos de escasa calidad, realizados con pocos medios, lo contrario de lo que se ofrecía en Francia, Inglaterra y Alemania, donde el cabaret tenía un peso muy importante». Quiso cambiar esta mala fama cuando entró en el grupo Pachá de la mano de su amigo Ricardo Urgell, entonces dueño de la conocida discoteca, y Gràcia ha conseguido «recuperar la calidad en los espectáculos de variedades, con una iluminación, sonido, vestuario y artistas de un gran nivel», como el diseñador de luces mallorquín Pere Macià y la cantante de lírica ibicenca residente en Mallorca Mar Vives, que recientemente actuó en el Teatre Principal de Palma.

Los ensayos en el Auditorium comenzaron a finales de junio y la próxima semana se trasladarán a la sala de Lío para empezar con las pruebas de sonido y luz, debido a que todo es nuevo, y estrenar el escenario. Pese a las obras en el paseo Marítimo, «se decidió que era mejor arrancar que esperar un año. Esta temporada nos servirá para engrasar la máquina y el año que viene tenerla totalmente en marcha y que Lío sea el referente de la noche en Mallorca».

Reservas agotadas

Las reservas para asistir al espectáculo con cena de Lío Mallorca «están al completo durante las primeras semanas de apertura», tal como señala el director ejecutivo de toda la marca, Francisco Ferrer. En 24 horas se agotaron las entradas para los dos primeros días, por lo que la expectación parece máxima ante el nuevo show que se estrenará el jueves 3 de agosto en el paseo Marítimo de Palma, donde estaba la antigua discoteca Tito’s.

Ferrer detalla que el precio mínimo que un cliente tiene que desembolsar en la cena y las consumiciones asciende a 200 euros, cifra que incluye la actuación Simply the best. El director gastronómico es el chef Andreu Genestra, con una estrella Michelin, y del día a día se encargará el chef Felip Moreno, que trabajó anteriormente en Lío Londres.

«El restaurante-espectáculo tiene cabida para alrededor de 300 personas» y la lujosa sala ha sido totalmente diseñada por el reputado interiorista Lázaro Rosa-Violán. En cuanto a la reforma integral del edificio, se ha encargado el estudio de arquitectos Gras-Reynés. El viento de Tramontana es el hilo conductor de la estética del nuevo establecimiento.

Ferrer indica que tras la temporada alta, «se abrirá la parte de la discoteca, mientras que la cena-espectáculo estará algunas noches señaladas, como por ejemplo Halloween y Nochevieja». Gràcia, el director artístico, añade que «el 31 de agosto también se celebrará el Fin de Año, como es costumbre en Lío Ibiza, con las 12 uvas y vestidos para la ocasión», y el espectáculo Simply the best.