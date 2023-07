Samuel Fornell, director de Los Van Van: "La política no tiene que entrar en la música"

El grupo de música cubana, Los Van Van, llegará mañana, domingo 9 de julio, desde Alemania para acabar su gira europea en Mallorca, dentro del marco de conciertos de Es Jardí, en el Antiguo Aquapark de Calvià. Una formación de ritmos tropicales con 50 años de historia y más de una docena integrantes que promete "hacer bailar" a todos los presentes, según afirmó ayer Samuel Formell, director de la banda, en una entrevista con este medio.

Un legado muy vivo

"Comenzamos el 4 de diciembre de 1969. La orquesta fue fundada por mi padre y fue uno de los que revolucionó este tipo de música: fue el primero que se atrevió a poner bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería eléctrica,… que no era lo usual en una agrupación de música de baile cubana. A partir de ahí, fuimos evolucionando a lo largo de los años incluyendo trombones en el año 80 y otras técnicas pero siempre sin abandonar al bailaor, que es algo que mi padre siempre tuvo muy presente. Mi padre ha sido la figura más importante de todas, fue uno de los compositores de más éxito en nuestro país", relató ayer el músico.

Un legado que se ha mantenido vivo incluso nueve años después del fallecimiento del fundador de Los Van Van. La banda también adoleció la pérdida de su bajista, Juan Carlos Formell, hermano del director, que hace un mes sufrió un paro cardíaco sobre el escenario.

El secreto de su longevidad

El grupo ha recorrido el mundo entero con su música. Su secreto para seguir triunfando incluso después de cinco décadas de trayectoria: mantenerse fieles a su música, la "disciplina" y el "amor hacia la agrupación". "Tenemos mucho público joven que, con el paso de las décadas, nos ha ido descubriendo. Hemos pasado de generación en generación", sentenció ayer Formell.

Sus conciertos son un canto al disfrute del momento de presente. "Tenemos cuatro cantantes y tanto el aire de las canciones, como la propuesta de los textos, es muy variado. Es un concierto donde el público se comunica mucho con la orquesta y con los cantantes", explicó el director de Los Van Van.

El intervencionismo político en la cultura

Durante su historia, han sufrido las represiones de algunos gobiernos, como cuando su gira en Estados Unidos se vio afectada por la llegada de Donald Trump y sus simpatizantes a las instituciones del país. España ha vivido una situación similar esta semana con los nuevos gobiernos autonómicos de derechas y sus nuevos planes para el sector de la cultura. Sobre esto, Fornell fue claro: "No es lógico: la política no tiene que entrar en la medicina y tampoco en la música. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nuestra carrera es la música, es lo que estudiamos. La política ni me interesa ni la escucho ni la persigo".

Mañana 9 de julio por la noche cerrarán su gira de conciertos por Europa en el recinto del Mallorca Live Festival en Calvià. "El público mallorquín es muy bueno, primero por el idioma, porque creo que nos entendemos muy bien, y porque somos isleños, que es parte de nuestra idiosincrasia. Siempre ha sido un recibimiento muy bonito y acogedor", añadió el músico.