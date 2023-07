Santiago Segura vuelve dispuesto a conquistar la taquilla veraniega con Vacaciones de verano, una nueva comedia familiar escrita con la actriz y guionista Marta González Vega, con quien ya formó tándem en las taquilleras sagas Padre no hay más que uno y A todo tren.

Desde 2018, el actor ostenta el liderazgo de la taquilla nacional tras el estreno de Padre no hay más que uno 3 y el año pasado alcanzó 15.61 millones de euros de recaudación con A todo tren 2, producida por Bowfinger International Pictures, la empresa del propio actor y director.

Nervios por la recaudación en taquilla

"La presión existe, pero no por el hecho de reventar la taquilla sino por no defraudar a esa gente que te sigue y que la espera. Pero creo que vamos a tener suerte porque esta película es igual o mejor que las anteriores", aseguró a EFE Santiago Segura, que se va a quedar sin vacaciones porque ya se encuentra escribiendo la del próximo año. "Hacer una película al año es duro".

Una presión por la taquilla que viven de manera diferente sus compañeras de reparto Patricia Conde y Cristina Gallego, que interpretan a la expareja de Segura y a su nueva pareja, respectivamente. "Me cuesta mucho sentir presión con algo tan guay. Si me dices que soy neurocirujana, la sentiría, pero no con algo así", apuntó Patricia Conde, consciente de que la película tiene "el éxito asegurado". "Para muchas familias es un planazo ir en verano al cine, comerse unas palomitas y ver una película así, en la que todo el mundo se ríe".

Argumento de 'Vacaciones de verano'

En Vacaciones de verano, Segura y Leo Harlem dan vida a dos amigos en paro que se ven obligados a aceptar un empleo como animadores infantiles en un hotel de lujo.