Albert Pinya: «Comparto con Lottusse valores como la artesanía, la ancestralidad y la manufactura»

Albert Pinya (Palma, 1985) acaba de presentar en Florencia durante la celebración de Pitti Uomo, -la feria por excelencia de la moda masculina-, su colaboración con Lottusse a través de una acción performática en la que pintaba en directo, integrándose en el excepcional stand diseñado por el director artístico de Lottusse, Biel Canyellas, una serie de intervenciones -muy puntuales- sobre algunos de los muros. Se desarrolló también una acción sobre una edición limitada de carteras realizadas para la ocasión. Esta es la primera incursión de una estructura con una secuencia de actos que irán surgiendo a lo largo de los próximos meses.

Explica el artista que este tipo de ejercicios construyen el proceso artístico desde el tejido colaborativo que se traducen a su vez en nuevos retos para seguir expandiendo su lenguaje en múltiples formas, algo que ha sido y es una constante en su praxis. Y es que muchas y variadas han sido las colaboraciones que ha ido realizando a lo largo de sus veinte años de trayectoria. «Desde mis inicios, me persigue la obsesión por construir un lenguaje que pueda adaptarse a cualquier canal, registro o medio. Y no solo a los soportes ni a los espacios, tradicionales, para un oficio como el de pintor. Me interesa, con una mirada transversal, abordar la interacción entre las manifestaciones artísticas desde contextos y entornos cotidianos. Como la publicidad, el diseño, la artesanía, la gastronomía, la música, la moda, etc. El resultado de esta simbiosis es uno de los motores, en mis investigaciones, y una de las señas de identidad de mi obra», explica.

En el caso de la colaboración planteada con Lottusse, con título genérico PinyaCitrus Experience, al tratarse de una entidad vinculada la isla de origen que comparten el artista y la firma-, con una dilatada experiencia, ligada a la propia memoria y al territorio insular, la conexión y la predisposición surgió de forma orgánica. «Algunos de los valores que representan como la ancestralidad, la historia, la artesanía y la manufactura, la responsabilidad y la sostenibilidad, la calidad y la profesionalidad de su equipo, entre muchos otros componentes, son motivos que concuerdan con algunos de los postulados, conceptuales, de mi discurso», subraya Pinya.

Previamente a esta primera acción desarrollada en Florencia, unos meses antes, empezaba ya a germinar la semilla de lo que será́ el segundo acto de una colaboración que Pinya describe de esta forma: «Partiendo de un ejercicio primario como el de pintar una serie de pieles (materia principal y protagonista en la empresa), esbocé sobre ellas unos mapas-tatuajes a partir de una bacanal y acumulación de grafismos -acompañados por una selección de frases que describen la filosofía de Lottusse- que conforman un alfabeto original creado ex profeso para esta colaboración. Estos mapas-tatuajes son como una interpretación o representación del legado, la memoria, la historia, las intenciones y el camino que aún queda por recorrer, en estos casi 150 años de existencia».

El resultado ha dado lugar a unos diseños que se materializarán en una selección de piezas inéditas, limitadas y exclusivas -que saldrán a la luz hacia finales de año- y proporcionarán una nueva dimensión en su habitual producción. Donde la armonía y serenidad, entre la tradición y lo disruptivo, convivirán en una atmósfera de contemporaneidad absoluta.

La idea surgió a raíz de la buena relación y amistad de Albert Pinya con Toni Solivellas, director comercial y marketing de la empresa que propuso la colaboración y explican que «será una edición muy limitada pero de alcance mundial que se lanzará en la campaña SS24 (primavera-verano 2024). No obstante, como en cualquier museo, las obras siempre deben estar a disposición de sus visitantes y en Lottusse.com estará́ siempre visible la obra edicián limitada. Para aquellos más exclusivos, se permitirán las reproducciones a demanda, pero con un coste distinto que en el lanzamiento de la campaña. Dicha edición limitada se lanzará́ en todos los canales de Lottusse, desde sus tiendas en España, Europa y China hasta en la web y marketplaces más exclusivos. En la web se mantendrá́ visible de forma atemporal en el apartado de colaboraciones exclusivas».

Lottusse lleva muchos años colaborando con artistas de renombre, desde el diseño de tiendas hasta el desarrollo de productos. En el centenario del aniversario de Lottusse, por ejemplo, colaboró́ con Paco de Lucía en un disco especial. Próximamente colaborará́ con Javier Mariscal y con el artista chino Cao Yuxi.

Albert Pinya es siempre imparable y no para de producir y diversificar. Actualmente está preparando una exposición individual que presentará en el espacio Exhibit Lab de Santander el próximo mes de septiembre y trabaja las ilustraciones de un cuento infantil que saldrá publicado a finales de año para la editorial menorquina Triangle Postals, cuya autora es la periodista catalana Anna Schnabel.