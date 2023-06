Ahora resuena por su "¿Cómo están los máquinas?" pero David Bisbal lleva más de 20 años cosechando éxitos. El cantante se encuentra en una etapa de echar la vista atrás y, a pesar del "vértigo" que eso le supone, agradece y "atesora" todos los momentos que le han llevado hasta convertirse en una de las voces más reconocidas del panorama musical. El almeriense aterrizará en la isla para dar el pistoletazo de salida a la gira Me Siento Vivo Tour en Es Jardí, en Calviá, este sábado 17 de junio.

Está grabando un documental sobre su carrera, ¿cómo es la vida vista desde fuera?

La grabación del documental con motivo de la celebración de mi 20º aniversario nos ha llevado unos meses de intenso trabajo. La vida desde fuera como espectador a un ritmo tan intenso la verdad es que da un poco de vértigo. Muchas emociones y sensaciones a la vez, pero siempre con un balance muy positivo que me hace seguir cada día con ilusión.

Dijo que no nos dábamos cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo.

El tiempo vuela. Hay que atesorar cada momento. Es cierto que han pasado más de 20 años, por lo que tengo más experiencia que en mis inicios, pero la esencia del corazón y la pasión por la música siguen.

¿Cómo fue ese concierto del 20º aniversario?

Sin duda, fue un sueño hecho realidad poder celebrar en mi tierra, con mi familia, amigos y mi querido público, un momento tan importante en mi carrera musical. Un momento histórico y emocionante que me acompañará el resto de mi vida.

Después de tantos años cuesta sorprenderse, pero aun así parece que lo sigue haciendo en La Voz Kids, donde ejerce de coach. ¿Cómo está siendo esa experiencia?

Es un programa del cual estoy muy agradecido. Soy fiel admirador de La Voz Kids. Más que jueces, nos sentimos asesores o consejeros.

Relacionado con la pregunta anterior, ¿cómo ve las futuras generaciones de músicos?

Hay mucho talento entre los niños y es emocionante poder participar en el descubrimiento de voces que nos representarán en un futuro no muy lejano.

Entre el “¿Cómo están los maquinas?” y demás momentos es usted todo un icono en las redes sociales, ¿cómo lleva la viralidad?

Me lo tomo con mucho humor… Me he partido de risa con todos los memes. Algunos son de verdad para recordarlos y enmarcarlos… En mi tierra la palabra máquina es muy coloquial y la utilizamos habitualmente, por lo que no me esperaba toda la repercusión que tuvo, pero ha sido divertido a la par que sorprendente el ingenio que se gasta la gente.

¿Qué tiene preparado para la cita en Es Jardí?

Estoy muy contento de arrancar la gira Me Siento Vivo Tour en Es Jardí, en Calviá, este sábado 17 de junio. Empiezo una nueva etapa donde vamos a presentar un espectáculo completamente nuevo, con un repertorio que dará continuidad a estos 20 años de carrera, pero en el que también incorporaremos nuevos sonidos. Algo nuevo y diferente que estamos haciendo en esta gira es presentar las canciones que estarán dentro de nuestro proyecto Me siento vivo antes de que el propio disco salga a la luz y por lo tanto las personas conocerán las canciones antes de tiempo durante la gira.

Describa sus pasadas experiencias en la isla y con el público mallorquín.

Mallorca es una isla mágica donde siempre nos han acogido con los brazos abiertos. Siempre me voy con ganas de volver. El público mallorquín es maravilloso y siempre me ha tratado fenomenal y estoy convencido que así seguirá.