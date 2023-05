Alejandro Gómez Palomo: "La especialización nos animó a fabricar en las Islas la línea de baño de Palomo Spain"

Usted se ha convertido en un habitual de las Islas Canarias y durante los últimos años ha vivido en primera persona no sólo la evolución de las pasarelas sino la profesionalización del resto de empresas vinculadas al sector, desde las agencias de moda a los maquilladores, peluqueros, técnicos... ¿Cómo valora el panorama actual de la industria de la moda en el Archipiélago?

El potencial de Canarias en el mundo de la moda es tremendo, tremendo, tremendo... Le digo que hasta nosotros hacemos muchas producciones en las Islas. De hecho, la línea de baño de mi marca, Palomo Spain, la fabrico toda en Canarias porque hay una industria muy especializada, con una calidad tremenda en baño; por eso lo hacemos todo ahí. Asimismo, son unas Islas con unos lugares impresionantes para producciones, campañas y todo lo demás. Me parece un lugar súper inspirador donde millones de rincones están aún por descubrir. Canarias es un sitio que siempre te da más. Yo no era un habitual del Archipiélago pero desde hace cuatro o cinco años confieso que me he enamorado de las Islas y siempre busco una excusa para ir para allá.

Agatha Ruíz de la Prada decía hace unas semanas que Canarias, concretamente Gran Canaria Moda Cálida, es después de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, la segunda pasarela mejor organizada el país.

Eso desde luego. A mí lo que me sorprende muchísimo es el nivel tan bueno que hay para descubrir nuevos talentos en moda. Pero también sucede lo mismo en lo referente a las y los modelos. Los mejores modelos que hay actualmente en el mercado vienen de Canarias, y no solo trabajan en Madrid sino que trabajan en el resto de Europa. Es asombroso el ecosistema que se ha generado en torno a todo ese organigrama industrial porque se ha montado muy bien. Conmigo han trabajado nuevos chicos y chicas que han acabado haciendo las campañas internacionales de marcas como Dolce & Gabanna, Moschino, Balmain... De verdad que me sorprende porque hay mucha frescura, rostros novedosos que a veces es lo que buscamos en Madrid y no lo encontramos. Todo es muy profesional.

¿Son importantes las pasarelas? Se lo pregunto porque aquí, en Canarias, quizá no se ha entendido muy bien la importancia que estas citas tienen como escaparate.

Pues mire, ahí hay un dilema enorme. Yo creo que las pasarelas son importantes dependiendo del producto que quieras vender y de las expectativas empresariales que tenga cada marca. En el caso de Moda Cálida, que es la que mejor conozco, sí que les es rentable porque además de dar visibilidad a los creadores acerca esta actividad a gente que llega de fuera. A mí personalmente las pasarelas Canarias me interesan porque me permiten sentir y entender el perfil del diseñador; me deja meterme en su universo y ver la calidad de la confección. No todas las pasarelas son imprescindibles para todas las marcas pero en general yo las entiendo como una forma de cine para acercarnos a esa parte nueva que permite entender mejor la visión de las y los diseñadores.