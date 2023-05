Va de rèquiems

Avui, jornada de reflexió que bé pot anar acompanyada de música. Heus aquí dues propostes, totes dues amb música de difunts (serà pels qui no surtin elegits demà?).

A Sant Salvador de Felanitx (19h), la Capella Mallorquina celebra el vint-i-cinquè aniversari dels Concerts en homenatge a la Mare de Déu. Per aquest motiu presenta un repertori de música religiosa d’autors com Bach, Gounod, Caccini i Händel, així com el Rèquiem for the Living, de Dan Forrest. José María Moreno dirigirà la sessió en la qual també hi participaran el tenor Gerónimo Seib i les sopranos Marta Corporales i Camila Durán. Al piano, Alicia Moreno.

Seguim amb Rèquiems, ja que una mica més tard, a l’església de Santa Tereseta de Son Armadans de Palma, dos cors, el Teselas Ensemble de Saragossa i el mallorquí Acadèmia 1830, amb la soprano Nadia Akaarir i el baríton Joan Miauel Muñoz, oferiran una versió per a veus i orgue del Rèquiem de Fauré. Javier Garcés dirigirà la proposta, que començarà a les 20.30 h. En el programa també es podran escoltar obres corals a cappella de compositores com Eriksson, Gershwin, Whitacre o Rheinberger.

I de cara demà, a l’església de Sant Gaietà de Palma (19.30h), Concert Solidari per Ruanda amb la participació de diferents grups: Cor Adults Irineu Segarra, Cor Majors de la UIB, Coral de Mestres de la UIB i Cor Juvenil de Juventuts Musicals.