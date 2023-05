46 anys de música coral

Avui horabaixa, a les 20.30h i a la basílica de Sant Francesc de Palma, la Coral UIB, que des dels seus inicis ha dirigit Joan Company, ens proposa un concert per celebrar l’efemèride. I no es tracta d’un concert més dins la llarga trajectòria del grup, no, ja que aquest serà el darrer que dirigirà Company com a titular, abans del comiat definitiu a Pollença el mes d’agost, juntament amb la Simfònica.

Per aquesta sessió d’avui, Joan Company ha reunit, al costat dels membres actuals, altres cantaires de diferents èpoques, fins i tot alguns dels que en foren fundadors. Serà, doncs, un concert multitudinari, ple d’energia i, per què no dir-ho, amb una certa nostàlgia. No hauria de ser un concert de comiat sinó de fins prest. Però les circumstàncies han fet que Joan Company deixi la titularitat i que dins el sí de la família coral de la UIB s’enceti un nou període, ple d’incògnites. El temps dirà...

El programa que podrem escoltar avui inclou peces mítiques del grup i que hem escoltat repetidament com el Càntic de Jean Racine de Fauré, Lo pi de Formentor de Maria del Mar Bonet, l’anònim medieval Amor que tens ma vida, Ave verum de Mozart o Lo que diu una cançó del Pare Martorell. Acompanyaran la coral, els pianistes Andreu Riera, Llorença Prats, Jesús López i Maria A. Gomis, així com els organistes Arnau Raynés, Tomeu Mut i Rafel Riera. Serà, sens dubte, una vetllada per a recordar, per tenir present i per fer saber a qui correspongui, que la música ha de continuar unida a la Universitat com ho ha estat durant gairebé mig segle.

Però no només de cant coral viu el melòman. Avui mateix a la Fundació Rotger Villalonga de Pollença (20h), una nova audició comentada sobre algunes músiques que sonaran durant el proper festival de música.

I a l’Església del Convent de Manacor (20h), el Duet Miloš Valent i Stanislav Šurin (orgue i violí barroc), interpretarà peces de compositors dels segles XVI, XVII i XVIII.