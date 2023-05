Más de treinta años después, Eric Clapton across 24 nights, la película sobre la legendaria residencia del músico en el Royal Albert Hall, se podrá ver este 19 y 21 de mayo en Cines Ocimax Palma.

Eric Clapton actuó 24 noches en el Royal Albert Hall en 1990 y 1991 con diferentes formaciones y sets de blues, rock, y una orquesta completa. Lanzó 24 Nights en octubre de 1991. El álbum doble en directo y la grabación en vivo brindaron excelentes actuaciones, pero solo cubrieron una pequeña fracción de lo que se filmó y grabó. Ahora Warner Records está dando a los conciertos el estreno que se merecen con The Definitive 24 Nights.

Todo el audio y video incluidos en The Definitive 24 Nights ha sido minuciosamente restaurado y actualizado por el equipo de Clapton de Simon Climie (producción y mezcla de audio), el productor Peter Worsley (Slowhand at 70 y The Lady In The Balcony) y el director David Barnard (The Lady In The Balcony).

Más de treinta años después, la película está editada a partir del metraje original y completamente remasterizada en Dolby ATMOS y sonido envolvente 5.1. Por primera vez, captura vez las actuaciones definitivas de todos los sets de ambos años, acompañado de músicos excelentes. La lista incluye a Johnnie Johnson, Jimmie Vaughan, Chuck Leavell, Phil Collins, Robert Cray, Buddy Guy, Albert Collins, Nathan East, Greg Phillinganes, Steve Ferrone, Ray Cooper y Jerry Portnoy.

La cinta, de 115 minutos, incluye 17 éxitos de todo su repertorio que muestran a Clapton en su momento más estimulante. Hay versiones únicas -interpretadas por la orquesta de Michael Kamen o su banda de rock- de éxitos de siempre como Wonderful Tonight, Layla, White Room y Cocaine, así como rarezas como la interpretación de Knockin' on Heaven's Door con Phil Collins. Además, expresa su amor por el blues compartiendo escenario con músicos legendarios como Albert Collins y Buddy Guy en clásicos como Black Cat Bone y My Time After a While.

En España la película se distribuye gracias a Versión Digital en Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Castellón, Córdoba, Cordovilla, Cornellà de Llobregat, Fuengirola, Hospitalet de Llobregat, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Las Rozas, Madrid, Málaga, Manresa, Mataró, Murcia, Oviedo, Palma, Paterna, Pozuelo de Alarcón, Pulianas, San Sebastián de los Reyes, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Terrassa, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.